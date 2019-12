Software update LG OLED55C6V resulteert in slechter geluid

Slecht geluid

De consumentenbond test vele televisies op beeld- en geluidskwaliteit, maar bij het testen van de LG OLED55C6V ontdekten we iets opmerkelijks. Na het installeren van de nieuwste update ging de geluidskwaliteit aanzienlijk achteruit. Het bleek niet om een incident te gaan, want ook bij een tweede testmodel zagen we precies hetzelfde probleem. Het “nieuwe” geluid kreeg de laagst mogelijke beoordeling.

Reactie LG

LG bleek niet op de hoogte te zijn van de problemen met het geluid en heeft direct actie ondernomen. Op de website van LG is nu een nieuwe update te downloaden waarmee het probleem verholpen wordt. Vanaf 8 november zal deze update ook direct beschikbaar zijn op de tv.

Hoe los je het probleem op?

De makkelijkste manier om het probleem te voorkomen is het afwijzen van de update. De schadelijke update heeft het kenmerk “04.30.06”. Heb je de update al geïnstalleerd? Op de support pagina van deze tv is de nieuwste update te downloaden die het probleem verhelpt (04.30.56). Deze update moet dan met een usb stick op de tv gezet worden. Op de site staan instructies hoe je dit doet. Je kan natuurlijk ook wachten tot 8 november, wanneer de update rechtstreeks op de tv te downloaden is.