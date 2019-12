Sony Bravia tv kopen: tips

Wat voor tv’s verkoopt Sony?

Sony verkoopt televisies met een beelddiagonaal variërend van 32 inch (81 cm) tot wel 85 inch (216 cm). Heb je geen idee welk formaat jij moet kopen? Wij geven tips over hoe groot je televisie mag zijn.

Led en oled

Sony verkoopt voornamelijk lcd-led-televisies, ook wel led-tv genoemd, maar heeft ook een serie oled televisies. Oled zorgt voor goede zwarte tinten en contrast, maar is een stuk duurder dan een led-tv. Wat zijn de verschillen tussen lcd-led en oled?

Wij bekeken en gebruikten de eerste grote oled van Sony. Bekijk de video van de Sony KD-55A1

MotionFlow XR

Om aan te geven hoe vloeiend het beeld van de tv is, gebruikt Sony de term 'MotionFlow XR', gevolgd door een getal. Een hogere waarde zorgt volgens Sony voor een vloeiender beeld. Maar televisies met hoge 'MotionFlow XR' waardes doen het niet altijd beter in onze kijktest dan modellen zonder deze 'betere' specificaties.

Andere merken gebruiken weer eigen termen en beoordelingssystemen om de beeldkwaliteit aan te duiden. Dat maakt het vergelijken van dit soort getallen tussen merken lastig. Daarbij lijkt het vooral marketing gedreven om de (beeld)kwaliteit van een tv uit te drukken in een enkel getal. Lees meer over deze en andere termen die fabrikanten gebruiken.

Geteste Sony televisies

Bekijk hieronder de meest recent geteste televisies van Sony.

Smart tv: Android TV

De meeste smart-tv's van Sony gebruiken Android TV. Daarmee kun je onder andere video’s van Netflix of YouTube streamen. Via de Google Play Store kun je vele apps downloaden. Bekijk welke populaire apps er beschikbaar zijn.

Helaas heb je geen garantie dat deze apps op de lange termijn blijven werken. Zo zijn bij oudere televisies van Sony de apps van YouTube en de NPO weggevallen. Dat kan, na enige tijd, ook gebeuren bij de tv die je nu aanschaft. Houd er dus rekening mee dat apps kunnen verdwijnen.

Google Cast

Voordeel van de Sony televisies met Android TV is dat ze ook Google Cast ondersteunen. Daarmee streamt je door in de app op je smartphone op het Google Cast-logo te klikken. Apps ondersteunen Google Cast vaak langer dan dat apps op je smart-tv ondersteund blijven. Daardoor is de kans groter dat je apps op je tv kan blijven gebruiken via je smartphone.

De modellen

De naam van alle Sony tv's begint met KD. Daarna komt de schermgrootte in inches, gevolgd door 2 letters (de 2e daarvan staat voor het jaar van uitbrengen) en een aantal cijfers die de serie aanduiden.

Lees meer over wat het typenummer zegt over een tv.

R modellen

Dit zijn de goedkoopste tv's van Sony. Op deze tv’s kun je geen apps gebruiken. De kleinste maten (32 inch) zijn soms hd-ready, de grotere maten (40-43 inch) zijn full-hd.

W modellen

Op de W-modellen kun je apps draaien en ze hebben bijna allemaal een full-hd resolutie. Ze maken alleen geen gebruik van Android TV. De beeldmaten zitten tussen de 32 en 50 inch.

X modellen

Dit zijn allemaal led-lcd en ultra hd tv's die gebruik maken van Android TV. Verder verschillen de modellen in beeldoptimalisatie, onder andere 'X-tended dynamic range' en MotionFlow. Er zijn grote verschillen tussen de beeldmaten, vanaf 43 tot 85 inch.

Z modellen

Dit zijn de meest luxe lcd-tv's die Sony verkoopt. Ze beschikken over de meeste functies en technieken om het beeld te optimaliseren. Ze zijn er in 65 of 75 inch.

A modellen

Dit zijn de oled-tv's van Sony. Bijzonder aan deze tv's is dat ze gebruiken maken van 'Acoustic Surface'. Er zitten geen losse luidsprekertjes in de tv, maar het scherm zelf fungeert als speaker. Ze zijn verkrijgbaar in 55 en 65 inch.

Geen levensduur getest

In onze test wordt de levensduur en bouwkwaliteit van Sony televisies niet meegenomen. Ons televisie merkenonderzoek uit 2017 liet zien dat ongeveer 5% van de ondervraagde consumenten wel eens problemen heeft gehad met zijn Sony tv.

Benieuwd hoe tevreden gebruikers zijn met hun Sony tv? Bekijk wat een goed merk televisie is.

Wil je weten wat we allemaal wel testen? Bekijk de video.