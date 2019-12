Eerste indruk|Met de KD-55A1 brengt Sony een bijzondere tv op de markt. Het is de eerste volwassen oled-tv van Sony ooit en de tv is uitgerust met een revolutionair geluidssysteem.

Conclusie

Met de KD-55A1 zet Sony haar eerste stappen op het gebied van oled-tv’s. Sony laat met deze oled tv goed zien wat er met de techniek mogelijk is. De tv levert een goede beeldkwaliteit en heeft één van de hoogste contrastwaarden in onze test. Het zwart op het scherm is daarbij ook echt diepzwart. Ook het geluid met de revolutionaire acoustic surface technologie is een groot pluspunt. Met zo’n €3300 hangt er wel een stevig prijskaartje aan de KD-55A1. Maar je krijgt er wel een unieke en goed-presterende tv voor terug.

Beeldkwaliteit

De tv laat een prima scherp beeld zien met mooie kleuren, een helder plaatje en vloeiende bewegingen. Al kan het soms ook iets te kleurrijk ogen en zijn er soms kleine beeldfoutjes te zien bij snelle bewegingen in beeld. Zoals bij alle oled-tv’s is de kijkhoek prima te noemen, met erg weinig kleurverloop en contrastverlies naarmate je schuiner voor de tv zit.

Minder is dat de standaard beeldinstellingen van Sony niet meteen het beste plaatje opleveren. Maar door de instellingen wat aan te passen kun je al erg veel winnen. Check de productpagina van de Sony KD-55A1 om de aangepaste instellingen te zien die we in onze test hebben gebruikt. Op deze pagina zie je als lid ook testresultaat van de Sony KD-55A1.

Geluidskwaliteit

Bijzonder aan de KD-55A1 is de toepassing van wat Sony 'acoustic surface' noemt. Bij deze nieuwe techniek zitten er geen kleine losse speakertjes in de tv voor het geluid, maar fungeert het hele scherm zelf als speaker.

Aan de achterkant van scherm zit een viertal ‘actuatoren’ die het scherm heel snel laten trillen, net zoals bij een losse luidspreker. Deze trillingen gaan zo snel dat je ze niet kunt waarnemen en ze hebben dan ook geen enkel effect op de beeldkwaliteit.

We zijn zeer enthousiast over het geluid dat deze tv voorbrengt. Het klinkt prettig en rijk, en ook de lage tonen klinken goed. Dat laatste heeft voor een belangrijk deel te maken met de aparte subwoofer die achterin de standaard van de tv is gemonteerd.

Android TV

Sony maakt voor haar top smart-tv’s gebruik van Android TV. Dat systeem werkt prima en bevat belangrijke video-apps zoals Netflix en Youtube en ook een app voor Facebook. Er zit geen aparte app op voor Uitzending Gemist van de NPO, maar we verwachten dat de NPO over niet al te lange tijd ook een app voor Android TV zal ontwikkelen. Wanneer je een van de NPO-zenders kijkt kun je overigens via een druk op de rode knop NPO Start aanroepen. Daarmee kun je ook programma’s terugkijken.

Verder is de tv geschikt voor Google Cast zodat je gemakkelijk programma’s en series via je smartphone kunt streamen. Daarbij kun je dan je telefoon blijven gebruiken voor andere dingen.

Afstandsbediening

De tv werkt in het dagelijks gebruik gewoon prima, al hebben we wel snellere tv’s gezien. Ook de afstandsbediening is geen topper: deze is behoorlijk groot. Daarnaast voel je de knoppen niet altijd even duidelijk en levert de veelheid aan menu-buttons in het midden wat verwarring op.

