Sony KD-55A1 oled-tv geeft prachtig geluid

Acoustic Surface

Bijzonder aan de KD-55A1 is dat het hele beeldscherm zelf als speaker werkt. Aan de achterkant van het scherm zitten meerdere kleine actuatoren die de (geluids)trillingen aan het scherm doorgeven. Acoustic Surface noemt Sony het. Deze trillingen zijn niet waarneembaar voor het oog en hebben daarom ook geen invloed op de beeldkwaliteit. Voor de lage tonen zit er wel een aparte subwoofer in de voet van de tv.

Prettig en rijk

Hoewel de beeldkwaliteit van deze oled-tv zeker goed te noemen is, valt vooral de geluidskwaliteit op. Of het door de Acoustic Surface komt weten we niet, maar ons testpanel was het er in ieder geval over eens dat het geluid prettig en rijk klinkt. Daar komt bij dat ook de lage tonen goed klinken.

De geluidsliefhebber die deze Sony graag in huis wil halen moet wel diep in de buidel tasten. De KD-55A1 kost ongeveer €4000.

Oled-televisies

Het is trouwens niet Sony’s eerste oled-tv. Al in 2008 werd een oled-tv van 11 inch gelanceerd. Maar dat was duidelijk een proefballonnetje en na jaren stilte is er nu eindelijk een volwassen oled tv. De A1 is er in zowel 55 inch (140 cm) als 65 inch (165 cm).

Benieuwd naar de beeldkwaliteit en andere oordelen over de Sony? Of naar de verschillen tussen de nieuwste oled tv’s van Philips, LG en Sony? Bekijk dan de testresultaten.

