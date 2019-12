Sony KD-55AG9

Eerste indruk|De Master Series bevat Sony's beste tv’s. De KD-55AG9 is er daar een van. Deze oled-tv is de opvolger van de goed presterende AF9 uit 2018. Het is de vraag of de AG9 van hetzelfde niveau is.

Conclusie

Met de KD-55AG9 zet Sony opnieuw een prima oled-tv in de markt. Hij zit nog wel iets onder de top-oled's van LG, maar de AG9 houdt zich goed staande bij de best scorende producten uit onze test. Op zowel het beeld als het geluid is weinig aan te merken. Ook het Android TV-systeem met Google Assistant zorgt voor een prettige smart-tv-omgeving.

Alleen is de prijs van zo’n €2800 wel aan hoge kant vergeleken met zijn directe concurrenten. De KD-65AG9 is de 65 inch-versie en kost ongeveer €3800. Wil je nog groter? Er is ook een 77 inch-versie voor bijna €10.000.

Design

Het design van de KD-55AG9 oogt strak en minimalistisch. Je ziet bijna alleen maar scherm, afgezien van een kleine voet onderaan. Voordeel daarvan is dat deze forse tv van 55 inch (zo’n 140 cm) makkelijk op een kleiner tv-meubel te plaatsen is. Dat ging lastiger met zijn voorganger de KD-55AF9 uit 2018, waarbij de gehele onderkant van het scherm meteen ook de voet was.

Zoals bij alle oled-tv’s is het scherm zeer dun, slechts een paar millimeter aan de bovenkant. En de benodigde aansluitingen en elektronica aan de achterkant zijn efficiënt ingericht, waardoor de tv zelf maar een paar centimeter dik is. Je kunt de AG9, zonder voet, dan ook behoorlijk vlak tegen de muur aan bevestigen.

Beeldkwaliteit

Het belangrijkste is natuurlijk het beeld dat de tv laat zien. En daarin stelt de AG9 niet teleur. Het beeld is helder en scherp met natuurlijke kleuren. Alleen gezichten kunnen soms vlak ogen, doordat de huidskleuren wat diepte missen. Verder is het contrast in orde, al is het soms wat hard en is er wat verlies aan details in de donkere delen van het beeld.

Zoals we inmiddels gewend zijn bij oled-tv’s heeft de AG9 een goede kijkhoek. Daardoor kun je makkelijk met meerdere personen rond de tv zitten, zonder zichtbaar aan beeldkwaliteit in te leveren.

Uiteindelijk doet de AG9 weinig onder voor zijn voorganger wat beeldkwaliteit betreft. Al zagen we ook niet veel verbetering van de voorloper.

Geluidskwaliteit

De AG9 is uitgerust met het Acoustic Surface Audio+ systeem van Sony. Daarom zitten er geen kleine losse speakertjes in de tv, zoals bij vrijwel alle tv’s, maar fungeert het hele scherm zelf als speaker.

Aan de achterkant van scherm zitten namelijk een aantal 'actuatoren' die het scherm zeer snel laten trillen, net als bij een losse luidspreker. Deze trillingen gaan zo snel dat je ze met het oog niet kunt zien. Je voelt ze wel als je het scherm aanraakt, maar ze hebben geen effect op de beeldkwaliteit. Een voordeel van deze techniek is dat het geluid nog meer uit het scherm lijkt te komen.

Voor de lage tonen zitten er aan de achterzijde 2 subwoofers. Samen met het trillende scherm zorgen deze voor een vol geluid waarbij zowel de hoge als de lage tonen goed uitkomen.

Enige minpuntje is dat het geluid het soms wat dof kan overkomen. Maar al met al overtuigt de AG9 in zijn weergave van geluid.

Dolby Atmos

Wil je nóg beter geluid? Dan kun je natuurlijk een soundbar of ander geluidssysteem aansluiten.

De AG9 ondersteunt ook Dolby Atmos, een geluidstechniek die bioscopen gebruiken om geluid vanuit verschillende richtingen te laten horen. Wanneer je aparte geluidssysteem ook Dolby Atmos ondersteunt, haal je echt een bioscoopbeleving in huis.

Android TV

Sony maakt voor haar top-smart-tv’s gebruik van Android TV. Het is inmiddels versie 8 van dit systeem, ook wel Oreo genoemd, en voornamelijk de vormgeving is ietsje gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

Android TV werkt prima en op de AG9 navigeer je soepel door het menu. Je kunt zelfs de apps zelf indelen. Natuurlijk zitten belangrijke video-apps zoals Netflix, YouTube, Videoland, Pathé Thuis en NPO Start erop. Doordat de tv ook Google Cast ondersteunt, kun je apps makkelijk vanaf je smartphone starten en vervolgens op tv kijken.

Lees meer over apps op smart-tv's

Google Assistant

Verder ondersteunt de tv ook Google Assistant. Daarmee kun je via spraak zoekopdrachten geven aan de tv. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op titels van films, namen van acteurs of diverse steekwoorden. Google Assistant zoekt dan bijpassende content in de verschillende apps, zoals in Netflix en YouTube. De spraakherkenning werkt behoorlijk goed en maakt zoeken een stuk makkelijker.

Er zijn 2 manieren om de Google Assistant aan te roepen: door de microfoonknop op de afstandsbediening in te drukken (deze zit vlak boven de cursorknoppen) of door 'Oké Google' tegen de tv te zeggen. In de tv zelf zit namelijk ook een microfoon. Wil je dat laatste niet? In het menu kun je deze optie ook uitzetten.

Installatie via smartphone

Heb je een Android smartphone? Dan kun je daarmee gemakkelijk de tv installeren. Om gebruik te maken van de Google-functies van Android TV heb je een account nodig. Daarvoor kun je het Google-account van je telefoon gebruiken. Daarbij worden ook de wifi en andere Android-settings overgenomen door de tv en ben je sneller klaar met de installatie.

Je kunt de AG9 zowel met een kabel als via wifi aansluiten op je netwerk thuis. Daarbij ondersteunt de tv ook wifi via de 5 GHz-band. Deze frequentie is vaak minder 'vol', wat kan zorgen voor een betere ontvangst en een hogere snelheid.

