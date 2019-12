Sony KDL-65W855C: review

Conclusie

De Sony KDL-65W855C is een zeer grote televisie, maar beschikt over een normaal full hd-scherm waardoor het beeld al snel wat blokkerig lijkt. Ook oogt het beeld iets te warm qua kleur. Verder beschikt de tv over het nieuwe Android TV waarmee je apps voor televisie vanuit Google Play kunt downloaden en installeren, zoals games of media-apps. Het gebruiksgemak van Android TV zoals het door Sony is uitgewerkt, laat nog wel wat te wensen over. Dit komt onder meer doordat er alleen een traditionele afstandsbediening bij de tv wordt geleverd.

Beeld

De beeldkwaliteit is in orde, maar op sommige punten laat de tv wel wat liggen. Het beeld oogt wat onscherp en korrelig. Dat komt met name doordat het een zeer groot full hd scherm is met een diagonaal van 165 cm. Tegenwoordig zien we vooral ultra hd-schermen met een hogere resolutie in dit soort grote formaten. Verder oogt het beeld iets te warm met een zweem van oranje/rood.

Geluid

Vanwege de grootte van het scherm biedt de tv flink wat ruimte aan luidsprekers. Aan de achterzijde zit inderdaad een behoorlijke verdikking met daarin 2 x 10 Watt speakers. Het geluid overtuigt en klinkt helder en prettig, al kan het soms ook wat dun en scherp aanhoren plus dat de bas wat te zwak is. Sowieso kun je voor een beter geluid natuurlijk altijd kiezen voor een externe audio – en luidsprekerset, bijvoorbeeld een soundbar.

Android TV

Sony maakt voor een aantal van haar nieuwe smart tv’s dit jaar - waaronder de KDL-65W855C - gebruik van Android TV wat ontwikkeld is door Google. Daarmee kun je voor Android TV geschikte apps downloaden uit Google Play, de appstore voor Android-apparaten. Je hebt daarvoor wel altijd een Google account nodig.

Op dit moment is het aantal geschikte apps voor Android TV nog vrij beperkt: een paar honderd, waarbij de meeste om gamen draaien. Maar mocht Android TV aanslaan dan is de kans aanwezig dat er meer geschikte apps bij zullen komen in Google Play.

Navigeren door het menu

Je bereikt het smart tv-menu door op de ‘Home’ knop op de afstandsbediening te kiezen. Standaard staan bovenin een aantal kijk- en luistersuggesties, bijvoorbeeld bepaalde filmtitels vanuit video-on-demand apps of Youtube suggesties. Hiervoor houdt de tv standaard je kijk- en luistergedrag bij. Wil je dat niet, dan moet je bij de installatie de voorwaarden niet accepteren waardoor je geen gebruik kunt maken van sommige smart tv-diensten.

Het navigeren door het smart menu vraagt nogal wat ‘klikwerk’. De apps staan per categorie op een horizontale rij en zijn daardoor lang niet allemaal meteen zichtbaar wat het minder overzichtelijk maakt. En je moet soms veel klikken op de navigatietoetsen van de afstandsbediening om bij de meest rechter app uit te komen. Daarnaast kun je het startscherm niet zelf vormgeven. Je kunt jouw favoriete apps dus niet op handigere, makkelijker bereikbare plek neer zetten.

Er staan 2 rijen met apps in het hoofdmenu: zo is er een rij met ‘aanbevolen apps’ en net iets daaronder een rij met ‘apps’. In die laatste rij staat ook de app voor Google Play. Daar kun je voor Android TV geschikte apps vinden in categorieën als Entertainment-apps, Muziekapps en TV-games. Helaas staan ook hier de apps op een rij per categorie, waardoor je weer veel met de afstandsbediening moet werken.

Bedieningsgemak is matig

Het bedieningsgemak van de tv voldoet maar is niet top. De tv heeft wat eigenaardigheden op dit vlak. Zo reageert de KDL-65W855C soms traag op de afstandsbediening. Daarnaast blinkt deze afstandsbediening ook niet echt uit. Zo zijn er verschillende knoppen om in diverse menu’s te komen – ‘discover, home, action menu’, wat het wat verwarrend maakt. Plus dat deze knoppen dicht rondom de navigatieknop zijn geplaatst, waardoor je deze soms per ongeluk tegelijkertijd bedient.

Het is jammer en wat eigenaardig dat Sony niet haar intuïtieve 'One-Flick remote' afstandsbediening meelevert met deze smart tv. Ook al is de One-Flick geen top-afstandsbediening in vergelijking met bijvoorbeeld de Magic Motion Remote van LG, het werkt wel prettiger dan de standaard afstandsbediening.

Punten van kritiek

Verder weigerde de tv om een via usb aangesloten harde schijf of usb-stick te herkennen. Het was daardoor niet mogelijk om te kijken hoe makkelijk het maken van tv-opnames is en hoe makkelijk je foto’s en video’s vanaf usb kunt afspelen. De website van Sony geeft wel aan dat deze functies mogelijk moeten zijn met deze tv.

Een ander punt was dat de tv bij de installatie van de tv-zenders alle hd-varianten van de bekende Nederlandse zenders op een hoog nummer zette. Bijvoorbeeld, NPO 1 HD zat op nummer 925 terwijl de sd-variant wel op plek 1 werd gezet. Dat kan handiger.

Testresultaten

De KDL-65W855C zit helaas niet in onze reguliere tv-test. We testen namelijk alleen tv’s tot een grootte van 55 inch.

Wat is de Sony KDL-65W855C?



De Sony KDL-65W855C is een lcd-led tv met een enorm scherm van maar liefst 65 inch oftewel 165 cm. Het heeft een normaal full hd-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Verder is het een smart tv die via wifi of een netwerkkabel rechtstreeks aan het internet kan worden gekoppeld. Daarbij maakt de tv gebruik van Android TV – gebaseerd op Android 5.0 - en daarmee kun je Android TV compatibele apps downloaden uit Google Play. Je hebt daarvoor wel een Google account nodig.

De W855C is er in 2 beeldmaten:

65 inch (165 cm) met een prijs rond €1650.

75 inch (190 cm) met een prijs rond de €2800.

Belangrijkste specificaties van de Sony KDL-65W855C:

Lcd-led televisie

65 inch (165 cm)

Full hd scherm (1920 x 1080 pixels)

Direct-led backlight

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne (DVB-T), kabeltelevisie (DVB-C) en satelliet (DVB-S2)

4 HDMI-aansluitingen (1x MHL, 1x ARC)

3 usb-aansluitingen

1 digitale audio-uitgang

1 analoge audio-uit (hybride koptelefoon en subwoofer uitgang)

Android TV

Wifi ingebouwd

Actief 3D systeem

