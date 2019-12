SopCast: wat is het?

SopCast tackelt een belangrijk probleem van omroepen die via internet live uitzendingen willen verzorgen. Hun internetservers kunnen het massale bezoek van vele duizenden kijkers tijdens een live-verslag van een belangrijk event niet aan. Ze haperen of gaan zelfs down.

Efficiëntere videodistributie

P2p-videodistributie, zoals met de SopCast-software, is efficiënter: een of twee mensen zetten met een p2p-programma een bestand (of een stream) op het net, andere mensen met dezelfde software halen de video binnen. Hun software biedt het tegelijk ook weer aan anderen. En zij weer aan anderen. Et cetera.

Zowel de up- als de downloadverbinding van alle kijkers wordt flink aan het werk gezet, maar er zijn geen dure servers nodig. Zo kunnen honderdduizenden internetters met een kleine vertraging naar een live tv-uitzending kijken.

BBC

De BBC en de Nederlandse Publieke omroep experimenteren al een tijdje met p2p-videodistributie. Om op kosten voor bandbreedtegebruik en dure servers te besparen.

Zelf streams opzetten

SopCast is p2p-videosoftware die internetgebruikers zelf de mogelijkheid geeft videostreams op internet te zetten en/of te bekijken. Sop staat voor Streaming Over Peer-to-peer. En Cast uiteraard voor uitzending (van broadcast).

Het programma SopCast is op te halen van www.sopcast.com.

Bandbreedtegebruik

De SopCast-software maakt gebruikers niet duidelijk hoeveel hij van de upload- en downloadcapaciteit van de internetverbinding afsnoept en laat dit ook niet instellen.

We hebben de software geprobeerd en keken onder meer een voetbalwedstrijd (vrijwel) live via p2p. Zie onze review van SopCast.

SopCast: review

De installatie van de SopCast-software heeft niet veel om het lijf. Je bezoekt de downloadsectie van de website van de producent. Bij de vermelde Windows- of de Linux-versie klik je op het downloadlinkje. Voor Windows gaat het om de SopPlayer.

De aangeboden browseruitbreiding SopCast Toolbar laat je zoeken naar kanalen om te bekijken. Wij installeren hem voorlopig maar even niet want andere gebruikers waarschuwen voor allerlei ongewenste browseruitbreidingen die ook worden geïnstalleerd.

Video in webpagina's

Wel lijkt het een aardig idee ook de SopCast WebPlayer te installeren. Deze uitbreiding voor Internet Explorer kan bepaalde uitzendingen direct in een webpagina weergeven.

Firewall-melding

Bij het starten van SopCast-software krijg je - in de meeste gevallen - van de firewall op je pc een eenmalige melding dat het programma toegang wil krijgen. Even toestemming geven (uiteraard op eigen risico) en je kunt weer verder.

Je kunt eventueel inloggen op de software/dienst met een gebruikersnaam (zie afbeelding rechts). Inloggen als 'Anonymous' kan ook en dit lijkt voor de werking van SopCast niet veel uit te maken.

Spannend

Hierna wordt het spannend: we gaan voor het eerst p2p tvkijken. De SopPlayer biedt al een voorkeuzemenu met tientallen tvkanalen. Veel zijn van uiteenlopende Chinese zenders (CCTV).

Per kanaal moet een seconde of tien de beeldenstroom op gang komen (bufferen), meestal gaat dit laden goed. Het beeld is dan in een aardige tot heel aardige kwaliteit: niet HD, maar wel full screen te bekijken, zij het behoorlijk 'blokkerig'. Het geluid is okay. Maar inhoudelijk kunnen we er natuurlijk geen touw aan vast knopen.

Wie andere kanalen wil bekijken, kan een SopCast-kanaalnummer invoeren. Je krijgt hierna de melding 'offline' of - als je geluk hebt - start het bufferen en weergeven van de (live) uitzending.

Kanaalnummers zoeken

Hoe kom je aan kanaalnummers van (wel) interessante uitzendingen, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd? We vroegen het enkele SopCast-gebruikers. Zij tipten de zoekterm sopcast in Google in te voeren in combinatie met de naam van een live event. Zelf vonden we een kanaal door in search.twitter.com te zoeken naar de term sopcast plus de naam van de voetbalclub. De tweet met het kanaalnummer verscheen wel pas enkele minuten voor de start van de wedstrijd.

Haperend beeld

De weergave van de wedstrijd op het getipte kanaal was onder de maat. Haperend beeld, soms even helemaal geen beeld en geluid, voetballers die met 5 tot 10 frames per seconde wat houterig over het veld lopen. Andere wedstrijden werden wel beter weergegeven, ongeveer VHS-kwaliteit, maar niet veel meer dan dat.

Bij alle p2p-uitzendingen moet je door het 'bufferen' ook rekenen op een vertraging van een halve tot hele minuut ten opzichte van de werkelijke live ontwikkelingen.

Illegaal?

De SopCast-gebruiker die zelf een videostream op het net zet die hij 'aftapt' van een betaalzender als Eredivisie Live, laat zich met illegale zaken in.

Maar hoe zit het met de kijker van een SopCast-stream? Interessante kwestie. Het is niet verboden om in Nederland muziek en films te downloaden en te 'consumeren'. Maar uploaden van muziek en video mag niet. Met de SopPlayer (de versie die wij bekeken) bied je automatisch aan andere internetgebruikers aan wat je zelf binnenhaalt. Je kunt in de software deze upstream niet uitschakelen (in andere p2p-software kan dit vaak wel). Op zich ook wel logisch, want dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de distributie vormt nu juist de basis van p2p-video.

Oftewel: kijk je naar van betaaltelevisie afgetapt beeld, dan ben je niet legaal bezig, want jij biedt diezelfde stream ook weer aan anderen aan.

Volkomen legaal

Maar SopCast kan ook prima gebruikt worden om video uit volkomen legale bron weer te geven. Zo heeft NASA een continue videostream die je kunt bekijken en beluisteren.

Het is dus zeker niet zo dat de SopCast-gebruiker zich per definitie met 'illegale' zaken inlaat.

Conclusie

Bij live videoreportages van belangrijke events kan p2p-video een belangrijke rol spelen omdat het internet veel efficiënter wordt benut. Omroepen en andere mediabedrijven hebben als zender geen enorme server farm meer nodig en gereserveerde bandbreedte. Het draait zelfs een belangrijk risico (te veel kijkers) om in een voordeel: hoe meer kijkers hoe beter de kwaliteit van de video! Een programma als SopCast (er zijn meer van dit soort applicaties) laat de internetgebruiker dan ook een blik in de toekomst werpen. Reken alleen (nog) niet op zapgemak en HD-video in een sprankelende kwaliteit.

Lees meer over de techniek van p2p-video in Wat is SopCast.