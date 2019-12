Toshiba 55ZL2G: review

Een primeur van tv-fabrikant Toshiba: 3D kijken op je tv zonder dat verplichte 3D-brilletje. Dat kan nu met de Toshiba 55ZL2G, een lcd-led tv van 55 inch. Waar je bij andere 3D-televisies altijd een speciaal brilletje moet gebruiken om 3D te kunnen zien, is dat met de 55ZL2G niet nodig. Het is de eerste televisie op de Nederlandse markt waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd 'autostereoscopisch' beeldscherm om 3D-beelden te tonen. Lees hier meer over de verschillende 3D-tv technieken.

Deze vernieuwing zou 3D-tv weer een zet moeten geven richting meer enthousiasme voor 3D-televisie. Want dat lijkt nog steeds niet aan te slaan bij ons consumenten. En volgens Toshiba is dus het 3D-brilletje de hoofdverantwoordelijke daarvoor.

3D-effect

We hebben de ZL2 een paar dagen in huis gehad en waren natuurlijk benieuwd naar het 3D-effect. Ter vergelijking hebben we ook een Panasonic TX-P42GT50 op de 3D-Bluray-speler aangesloten, zodat we op beide tv's tegelijk dezelfde 3D-film konden kijken. Met deze Panasonic heb je wel een zogenaamde 'actieve' 3D-bril nodig.

Het valt dan meteen op dat het 3D-effect niet zo heel sterk aanwezig is met de ZL2. Waar je met de Panasonic meteen een duidelijk gevoel van diepte ervaart in de film, is het met de Toshiba soms zoeken naar zo'n diepte-effect. En soms leek het 3D-effect geheel afwezig of was het beeld onscherp in sommige delen van het scherm. Dat maakte het kijken ook wat onrustig voor de ogen.



Voor een goede vergelijking hebben we de Panasonic ook in 2D-modus gezet. Dan zie je dat er weldegelijk een 3D-effect te zien is op de Toshiba, alleen is het niet heel erg sterk aanwezig.

'Sweet spot'

Het is bij de ZL2 wel de bedoeling dat je in een zogenaamde 'sweet-spot' gaat zitten om een zo maximaal mogelijk 3D-effect te kunnen waarnemen. Zit je daar niet in, of beweeg je bijvoorbeeld wat van links naar rechts, dan wordt het lastiger om 3D te zien en zie je de beelden wat dubbel en onscherp. Dat komt voornamelijk omdat het linkeroog dan ook (delen van) de beelden ziet die eigenlijk voor het rechteroog bestemd zijn, en vice versa.

De tv kan de sweet-spot wel iets bijstellen door te kijken waar je precies zit ten opzichte van de tv. Daarvoor is er een camera ingebouwd in de rand van het scherm, die door middel van gezichtsherkenning kan bepalen waar je zit. Deze gezichtsherkenning moet je wel steeds zelf activeren via de afstandsbediening voordat je gaat kijken; de tv doet het niet automatisch en ook niet doorlopend als de film speelt. Stil zitten is dus het devies.

Superhoge schermresolutie

Om brilloze 3D-weergave mogelijk te maken zit er in de ZL2 een lcd-scherm met een superhoge resolutie van 3840 x 2160 pixels. Dat zijn 4 keer zoveel pixels als er in een Full-Hd televisie zitten (1920 x 1080). De TV heeft zoveel pixels nodig omdat er een extra laag voor het lcd-scherm zit. Deze laag bestaat uit heel veel kleine lensjes die het licht dat er door heen schijnt, steeds een iets andere richting meegeeft. Op deze manier krijgen de beelden die bestemd zijn voor het linkeroog een net iets andere richting dan die beelden die voor het rechteroog bestemd zijn en wordt 3D kijken mogelijk.

Natuurlijk is de ZL2 ook als een gewone 2D-televisie te gebruiken. Er is alleen (nog) geen video-materiaal beschikbaar in deze superhoge resolutie. Films op Bluray zijn op z'n hoogst Full-HD en hebben dus een maximale resolutie van 1920 x 1080 beeldpunten. Foto's daarentegen maken we tegenwoordig al wel in superhoge resoluties. Met een moderne compactcamera maak je standaard al foto's met bijvoorbeeld 4000 x 3000 beeldpunten.

Wanneer we zulke hoog-resolutie foto's bekeken op de ZL2 zagen we inderdaad erg veel details. Maar dat hadden we ook met dezelfde foto op de Panasonic: we zagen vrijwel geen verschil in mate van detail, zeker als je op een normale kijkafstand zit. Door het grote scherm van 140 cm (55 inch) leek het op de Toshiba wél alsof je meer 'in de foto' zat.

Conclusie

Hoe interessant de brilloze technologie ook klinkt, echt overtuigen doet de 55ZL2G niet op 3D-gebied. Vooralsnog lijkt het 3D-brilletje toch onvermijdelijk voor een goede diepte-beleving met 3D-tv. Desondanks is het een bijzondere tv vanwege de nieuwe technieken die er in zitten voor 3D-weergave. Met overigens ook een bijzonder prijskaartje. Voor €8999,- gaat ie over de toonbank, zo'n €160 per inch ...