Tv-bediening via stem en gebaren

Eerste indruk|Bij de high-end televisies van Samsung in de ES8000 en ES7000 series kun je de tv ook bedienen met je stem en met hand- en armgebaren. Dat is nieuw bij televisies en klinkt als het ei van Columbus. Maar werkt het wel zo gemakkelijk en intuïtief? We probeerden het uit met de Samsung UE55ES8000.

Wat is bediening via stem en gebaren?

Stembediening: hoe werkt het?

Hi TV

Wanneer de spraakherkenningsmodus 'aan' staat, luistert de TV constant naar het startcommando "Hi TV". Zodra de TV dit commando hoort en begrepen heeft, dempt de TV het volume van het tv-programma en onderin beeld verschijnen de commando's die je kunt gebruiken. Het gaat om een beperkt aantal functies die je kunt aanroepen, maar dat zijn wel de meest gebruikte. Zo kun je het volume aanpassen en 'muten', naar de volgende zender zappen of een zendernummer roepen en naar het menu van de tv gaan.

Meer

Wanneer je de optie 'Meer' gebruikt, komt een volgend scherm in beeld met de overige functies die je kunt aanroepen. De stembediening is geschikt voor de Nederlandse taal en ook voor elke spreker: je hoeft de tv niet te laten wennen aan jouw stem. Maar het liefst wel in 'ABN' spreken, want een dialect gaat de tv niet (goed) begrijpen.





Search All

Je kunt niet in 'gewone' taal tegen de TV praten: je moet je houden aan de commando's zoals die op het scherm staan. Daar is wel een uitzondering op, en die is best handig. Met de functie 'Search All' kun je namelijk gewoon zeggen wat je wilt zoeken, bijvoorbeeld de vraag 'Wat voor weer wordt het morgen' of 'Consumentenbond'. De TV gebruikt dit dan om te zoeken naar b.v. Youtubefilmpjes en op het internet. Dit is een stuk makkelijker dan het intypen van je zoekvraag met behulp van de afstandsbediening!

Speciale afstandbediening

Er is nog een manier om vrije 'tekst' in te spreken. Bij de Samsung ES8000-tv's wordt namelijk een speciale 2e afstandsbediening meegeleverd waar ook een microfoon is ingebouwd. Deze speciale afstandsbediening kun je dan gebruiken om vrije zoekopdrachten in te spreken in de webbrowser van de TV, bijvoorbeeld om Google te laten zoeken naar het weer van morgen. Dat doe je door met de afstandsbediening naar het invoerveld op de Google-pagina te gaan, waardoor het 'on-screen' toetsenbord opgeroepen wordt. Wanneer je nu op de stembedieningsknop ("VOICE") op de afstandsbediening drukt, kun je vervolgens inspreken waar Google naar moet gaan zoeken. Handig! Alleen geldt ook hier dat je niet altijd goed wordt verstaan.

Zappen met gebaren: hoe werkt het?

De andere innovatie van Samsung is bediening van de TV door middel van arm- en handgebaren. Hiervoor is de TV uitgerust met een cameraatje dat continu kijkt naar arm- en handbewegingen. Deze camera zit in het 'bultje' bovenop de tv.

Wanneer je met je hand en arm van links-naar-rechts zwaait, herkent de TV dit als het commando voor gebaarbediening. Over het beeld wordt dan een aantal knoppen geplaatst waarmee je het geluid harder en zachter kunt zetten en naar andere kanalen kunt zappen (zie foto: geluid links en zappen rechts).

Door met je arm te bewegen, verplaats je de cursor op het scherm. En wanneer de cursor op één van de knoppen staat, kun je er op 'klikken' door even een vuist van je hand te maken. Langs deze weg kun je bijvoorbeeld ook het Smart TV menu bereiken. En ook in dit menu kun je dan de cursor besturen met je armbewegingen.

Samsung belooft intuïtieve bediening van de tv via je stem en gebaren. Mocht de afstandsbediening weer eens onvindbaar zijn of buiten handbereik liggen, dan kun je toch nog zappen door tegen te tv te praten of te zwaaien. (Lees ook: Wat is bediening via stem en gebaren?) Werkt het wel zo gemakkelijk en intuïtief als Samsung ons wil laten geloven? We probeerden het uit met de UE55ES8000.

Stembediening

Helaas verstaat de tv je bij stembediening niet altijd perfect. Dit geldt ook bij stembediening via de 2e afstandsbediening met ingebouwde microfoon. Ook zie je pas wat de tv heeft 'begrepen' op het moment dat de resultaten op het scherm verschijnen. En dat duurt meestal flink wat seconden en soms zelfs tientallen seconden. Daardoor is het gebruiksgemak niet superhoog. Het was handiger geweest als de tv meteen laat zien wat er eigenlijk verstaan is. Dat kan je veel tijd en ergernis besparen. Of hilariteit: de tv kan soms een grappige interpretatie hebben van wat je hebt gezegd.

Pluspunten

Even zappen of het volume wijzigen via gesproken instructies kan handig zijn als je de afstandsbediening even niet kunt vinden.

De 'Search All' optie bij stembediening kan handig zijn om zoekopdrachten voor Youtube of internet in te 'spreken'.

Je kunt vrije 'tekst' inspreken met behulp van de microfoon op de speciale 2e afstandsbediening om bijvoorbeeld via Google te zoeken.

Je hoeft de tv niet te trainen op jouw stem.

Minpunten

De gesproken instructies worden niet altijd (goed) herkend, zelfs als het stil is in de kamer.

Stembediening werkt niet intuïtief en vlekkeloos.

Het is geen volwaardig alternatief voor de afstandsbediening; het is raadzaam om deze toch bij de hand te houden.

Voor het bedienen van de tv-functies, moet je je precies aan de commando's houden

Zappen met gebaren



Over deze functie kunnen we kort zijn: dit heeft in de praktijk geen enkele meerwaarde. Als eerste duurt het vaak lang voordat de tv het zwaaien van je arm opmerkt. Als dat al gebeurt overigens, want de tv kan je gezwaai vaak hardnekkig negeren.

En als de cursor - uiteindelijk - is verschenen, vraagt het besturen daarvan nogal wat aandacht. Zo moet je je arm rustig en nauwkeurig bewegen om de cursor goed te kunnen sturen en niet uit het oog te verliezen. Dat levert al vrij snel een onprettig en krampachtig gevoel op in je arm. De gewone afstandsbediening is vele malen handiger en sneller om te zappen en te navigeren door het Smart TV menu. De kans is dan ook erg groot dat je het na één keer proberen, nooit meer gebruikt. Of hooguit op feesten en partijen om een demonstratie te geven van wat je nieuwe tv allemaal wel niet kan…

Pluspunten

Geen enkele… (of je moet gewoon dol zijn op dit soort gimmicks ongeacht de kwaliteit)

Minpunten