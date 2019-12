Wat is de Logitech TV Cam HD?

Naast toetsenborden en muizen maakt Logitech al jaren webcams en andere randapparatuur (accessoires) voor je computer.

De Logitech TV Cam HD is een webcam voor op je televisie. Logitech heeft voorelkaar gekregen dat je voor deze webcam geen computer nodig hebt. Dit is mogelijk door de ingebouwde Skype-applicatie. Skype is momenteel de bekendste videobelsoftware beschikbaar voor onder andere Windows pc's, Macs, iPads, Android tablets en smartphones. Logitech brengt Skype naar je televisie.

Inhoud van de doos

TV Cam HD

Afstandsbediening

Hdmi-kabel

Voeding

Handleiding

Minimale benodigdheden

Televisie met een (vrije) hdmi-poort

Skype-account

Internetverbinding met minimaal 128 KB/s (1 Mbps) upload- en downloadsnelheid

Enkele specificaties

Ingebouwde Skype-applicatie

720p video

Ingebouwde beltoon

Carl Zeiss-lens

Vier ruisonderdrukkende microfoons

Geen computer nodig

24,4 x 7,1 x 5,3 cm

Benieuwd wat wij van deze Logitech TV HD Cam vonden? Lees onze review.

Logitech TV Cam HD: review

Ons oordeel in het kort

Aansluiten en installeren van Logitechs TV Cam HD is een fluitje van een cent. Zelf (video)bellen of gebeld worden werkt goed. Zelfs als je televisie uitstaat is de beltoon (ringtone) nog te horen via de ingebouwde speaker. De adviesprijs van Logitechs TV Cam HD is €200. Dit vinden we te duur voor een apparaat waarmee je enkel kunt videobellen via Skype.

Pluspunten

De camera filmt je hele kamer dankzij zijn groothoeklens

Je bent goed verstaanbaar door de vier ruisonderdrukkende microfoons

De camera kan zowel via wifi als via ethernetkabel worden aangesloten op je netwerk

Geen computer nodig om te kunnen Skypen

Een ingebouwde beltoon (die ook werkt wanneer je TV uit staat!)

Meegeleverde hdmi-kabel

Minpunten

We vinden de adviesprijs van €200 te hoog

Videobellen werkt enkel via Skype

Skype tekstberichten worden niet getoond

Uitpakken

De Logitech TV Cam HD zit in een behoorlijk grote doos. Dit komt omdat de TV Cam HD groter is dan je van een webcam gewend bent. De cam heeft ongeveer het formaat en uiterlijk van Microsofts Kinect. Naast de cam zelf wordt er een afstandsbediening, een voeding en een hdmi-kabel meegeleverd. De laatste is een meevaller, want bij veel consumentenelektronica is het nodig om de benodigde hdmi-kabel los te kopen.

Aansluiten

Het aansluiten van Logitechs cam is erg makkelijk. Aan de achterkant van de camera sluit je de voeding en de hdmi-kabel aan. Vervolgens sluit je de voeding aan op een stopcontact en de hdmi-kabel op je televisie. Als laatste plaats je de TV Cam HD via de geïntegreerde houder/klem op de bovenkant van je televisie. Daarna maak je via wifi een draadloze verbinding met je netwerk. Alternatief kun je de TV Cam HD met een niet meegeleverde ethernetkabel aansluiten op je netwerk.

Installeren

Nadat je de camera voor het eerst hebt gestart moet je hem verbinden met je draadloze thuisnetwerk, behalve als je een ethernetkabel hebt gebruikt tijdens het aansluiten. Kies je thuisnetwerk uit het overzicht van beschikbare netwerken. Daarna moet je het wachtwoord ingeven. Dit kan jammer genoeg alleen via de meegeleverde afstandsbediening. De afstandsbediening heeft weinig knoppen dus het wachtwoord invoeren werkt door letters te selecteren op je televisiescherm. Dit is vervelend bij het invoeren van lange wachtwoorden en bij het toevoegen van nieuwe contactpersonen.

Nadat de TV Cam HD voor het eerst is verbonden met het internet krijg je een melding te zien. De Logitech-software krijgt een update. Bij ons duurde de update erg lang (minimaal 5 minuten), maar daarna kun je inloggen op je Skype-account. Mocht je nog geen Skype-account hebben dan kun je, zonder tussenkomst van een pc, een account aanmaken. Na het inloggen begin je met Skypen! Zoals je leest is de installatie niet moeilijk, maar het vergt wel wat van je geduld.

Skypen

Skypen (lees: videobellen) werkt goed en een gesprek starten is makkelijk. Via de meegeleverde afstandsbediening navigeer je naar je contacten. Vervolgens kies je of je wil videobellen of ouderwets bellen zonder videobeeld. Enkele seconden later komt je gesprekspartner in beeld. Bijna alle gesprekken die we hebben gevoerd gingen goed. Gesprekken klinken helder, dit ligt volgens Logitech aan de vier ruisonderdrukkende microfoons.

Videobellen met je hele gezin is goed mogelijk via de TV Cam HD. Dit komt omdat de groothoeklens de gehele kamer in beeld heeft. Als je liever alleen in beeld bent is dit ook mogelijk door digitaal te zoomen. Hierdoor zal je wel wat inboeten op de kwaliteit van het beeld.

Het is ons niet gelukt om een groepsgesprek te starten via de TV Cam HD. Meedoen aan een groepsgesprek werkte wel na een uitnodiging van een Skype-contactpersoon. Voor videobellen met meer dan twee personen moet je abonnee zijn van Skype Premium. Skype Premium kost tussen de €3,50 en €6,99 per maand (als je minimaal een jaar lid bent kost het €3,50 per maand). Prijzen zijn zonder btw en zijn direct overgenomen van Skype.com.

Twee keer liep de software op de camera vast en moesten we de Logitech TV Cam opnieuw starten. Hiervan kwam een melding op het televisie-scherm.



Logitech heeft een luidsprekertje ingebouwd in de TV Cam HD. Dit is een slimme toevoeging. Wanneer je televisie uitstaat kun je toch horen dat je gebeld wordt, want er komt dan een beltoon uit het luidsprekertje. Een moderne televisie kan zelfs zo worden ingesteld dat deze automatisch aan gaat nadat je op de Logitech afstandsbediening drukt om op te nemen. Vergeet dan niet om eerst de CEC-optie in te schakelen op je TV Cam HD, want deze staat, gek genoeg, standaard uitgeschakeld.

Chatten via tekst werkt niet

Via de Skype-applicatie op je pc kun je ook berichten typen naar je contacten. Jammer genoeg wordt dit niet ondersteund door de Skype TV Cam. Als TV Cam-gebruiker weet je niet of één van je contacten een getypt bericht aan jou heeft gestuurd. Naar ons idee zou het goed zijn als er dan minimaal een melding op je tv-scherm zou worden getoond, bijvoorbeeld "Persoon X probeert u een tekstbericht te sturen. Dit wordt niet ondersteund door de TV Cam HD". Zodat je "Persoon X" kunt informeren over de tekstberichten die jij niet ontvangt.

Adviesprijs €200

De adviesprijs van de TV Cam HD is €200. Door dit bedrag hadden we meer van het apparaat verwacht. Denk aan ondersteuning voor Skype-alternatieven (zoals Google Voice en VoiPBuster) of aan het uploaden van videobeelden naar YouTube of Facebook. Vooral omdat je met een budget-tablet van rond de €200 al Skypt en met een tablet heb je wel toegang tot Skype-alternatieven (en veel meer). De enige grote voordelen van de TV Cam HD ten opzichte van een tablet zijn dan nog dat je direct via je televisie kunt Skypen en de groothoeklens.

Lees ook: