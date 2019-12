Tv trends 2017

Op de Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas was er flinke aandacht voor oled-tv’s, quantum dots, HDR en geluidstechnieken. Zo presenteerden Sony en Panasonic nu ook oled-tv’s. De schermen daarvan worden geproduceerd door LG, maar de fabrikanten voegen er eigen elektronica aan toe. LG zelf brengt al langere tijd oled-tv’s op de markt en ook dit jaar weer met nieuwe modellen. Daarnaast zagen we natuurlijk ook nieuwe lcd-led modellen bij alle fabrikanten.

HDR niet zaligmakend

Zowel bij oled als lcd-led zien we ondersteuning voor High Dynamic Range (HDR) dat vorig jaar op de CES het toverwoord was. HDR is een toevoeging aan het beeldsignaal, zodat een HDR-geschikte televisie hetzelfde beeld helderder wit en dieper zwart kan tonen. Toch staat HDR-ondersteuning niet garant voor een goed beeld. Wat ook niet helpt is dat er momenteel al 4 verschillende HDR-protocollen zijn die aanbieders van videomateriaal kunnen gebruiken: Dolby Vision, HDR10, HLG en Technicolors Advanced HDR. De meeste HDR-tv’s ondersteunen ze niet allemaal.

Sony

De nieuwe Bravia A1-serie oled-tv’s van Sony verschijnt in 55”, 65” en 77”. Het gaat daarbij om ultra hd (4K) schermen met 3820 x 2160 pixels, met ondersteuning voor ondersteunt de HDR-protocollen Dolby Vision en HDR10. Een software-update voegt later HLG toe. Ter vergelijk had Sony de A1 naast een oled-tv van LG uit 2016 gezet. Daarbij leken de kleuren van de Sony nog sprankelender met ook meer detail in de donkere delen.

De A1-serie van Sony heeft geen speakers, maar gebruikt het trillen van het scherm zelf om geluid te produceren. Voor een geïntegreerd geluidssysteem vonden we het muziekconcert op blu-ray - dat we in een geluidsdichte ruimte beluisterden - niet verkeerd klinken. Hang je de A1-serie niet aan de muur, dan gebruikt hij een standaard die naar achteren uitklapt, waarbij het scherm iets achterover helt. Niet ideaal als de tv op een wat hoger meubel staat. De techniek en grootte maken dat de adviesprijzen waarschijnlijk niet onder een paar duizend euro zullen beginnen.

LG

LG’s meest opvallende vernieuwing is de extra dunne W7-serie oled-tv. Met 2,6 mm dikte is hij niet zo plat als een dubbeltje, maar wel ongeveer zo dun als een euromunt. Samen met de dunne randen rondom en een speciaal magnetisch ophangsysteem - om de tv strak tegen de muur te krijgen - kan een beeldscherm niet veel minimalistischer worden.

Om de tv zo dun te krijgen, is de elektronica verhuisd naar een aparte behuizing. Dat is op zich niet vernieuwend, sommige tv’s van Samsung hebben dat al een tijd, maar LG heeft daar wel de speakers aan toegevoegd. Het lijkt dan ook op een soundbar, die bovendien voldoet aan de Dolby Atmos standaard, en zal daarmee waarschijnlijk beter klinken dat de meeste tv’s met ingebouwde speakers. De W7-serie ondersteunt alle 4 de HDR-standaarden. Apart: de tv beschikt niet over een losse voet en kan dus alleen aan de muur worden opgehangen.

LG presenteerde ook nieuwe lcd-led tv’s. Zo maken de SJ8000, SJ8500 en SJ9000 gebruik van zogenoemde Quantum Dot technologie: minuscule kleine deeltjes die moeten zorgen voor een betere kleurweergave, contrast en kijkhoeken, maar met een lager prijskaartje dan de oled-tv’s.

Meerdere fabrikanten passen deze technologie toe en om het verwarrender te maken, elk met hun eigen naam, LG noemt het ‘nano cell’. Hoe deze techniek presteert ten opzichte van LG’s oled-modellen, zal later dit jaar blijken in onze uitgebreide tv-test.

Samsung

Samsung brengt geen oled-tv op de markt in 2017. De marktleider houdt het bij lcd-led tv’s en noemt ze dit jaar ‘qled’. Het betreft een doorontwikkeling van de Quantum Dot technologie, die andere fabrikanten ook gebruiken en vorig jaar bij Samsung nog S-UHD heette. Volgens de fabrikant moet qled zorgen voor nóg betere kleurweergave.

Het topmodel met qled liet inderdaad mooie sprankelende kleuren zien. En de heldere delen van het beeld toonden zelfs meer details dan een LG oled-tv uit 2016 die ernaast stond. Bij details in de donkere delen leek de oled-tv echter weer de betere.

Samsung toonde ook de Lifestyle TV-serie: een tv in een schilderijlijst. Aan een muur met ook een aantal echte schilderijen, was de tv zo niet direct te onderscheiden.

Panasonic

Voor de buitenlandse markt had Panasonic al een 9000 euro kostende oled-tv. Het merk introduceert nu met een nieuw model dat ook in Nederland beschikbaar komt en qua prijs meer in lijn ligt met de concurrentie (waarschijnlijk enkele duizenden euro’s). De 65” inch grote TX-65EZW1004 beschikt niet alleen over bovengemiddeld goede papieren wat betreft het beeld, ook het geluid lijkt goed bedeeld. Er zitten maar liefst 14 luidsprekerelementen in de meegeleverde soundbar.

Evolutie, geen revolutie

De tv-markt is dus nog lang niet uitontwikkeld. De meeste op de CES aangekondigde modellen zullen in de loop van het tweede kwartaal beschikbaar komen in de winkels. De verbeteringen lijken echter niet zodanig dat je een aankoop persé uit moet stellen tot dat moment. Hoe goed de nieuwste generatie oled en lcd-led tv’s precies presteert ten opzichte van de huidige, zal in de loop van het jaar blijken in onze tv-test.