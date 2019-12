Eerste indruk|Op de IFA beurs in Berlijn introduceerden verschillende fabrikanten zogenoemde 'Ultra-hd-televisies'. Dat zijn tv's met maar liefst 4x zoveel pixels als een Full-hd-tv, wat een nog scherper en gedetailleerder beeld moet opleveren. We hebben 3 Ultra-hd-televisies van Samsung, Sony en LG aan een nadere inspectie onderworpen. Is ultra-hd de aanzienlijke vraagprijs waard?

Ultra-hd-televisies: review

We kregen de kans om een 84" LG-tv, 85" Samsung-tv en 65" Sony-tv te testen. Deze modellen hebben we geleend van de fabrikanten omdat de prijzen van deze tv's bijzonder hoog zijn. De Sony is nog het goedkoopst met een adviesprijs van €5.500, maar prijzen voor de andere 2 tv's beginnen niet onder de €15.000.

De ultra-hd-beeldschermen hebben een resolutie van 3840 horizontale en 2160 verticale pixels. Dat is 4x zoveel beeldpunten als full-hd-tv's, daarom worden ze ook wel 4K-tv's genoemd. Alledrie de tv's laten een prima beeldkwaliteit zien, zeker met origineel 4K-beeldmateriaal. Maar het kwaliteitsverschil met 'gewone' televisies staat toch wel in schril contrast met de vraagprijs.

LG 84LM960V

De LG 84LM960V is een lcd-led-tv met ultra-hd-resolutie en een beelddiagonaal van maar liefst 84 inch (213 cm). Je zou het kunnen zien als een tv die is samengesteld uit 4 full-hd-tv's van 42 inch. Verder heeft het dezelfde functionaliteiten als andere topmodellen van LG, zoals Smart TV en 3D.

De beeldkwaliteit met de opgeschaalde full-hd-content is goed in vergelijking met de gewone full-hd beeldkwaliteit van de andere tv's in onze test. Het beeld is vrij scherp, toont behoorlijk evenwichtige kleuren en vloeiende bewegingen met kleine artefacten. Er is wel wat ruis zichtbaar en in donkere scenes is het contrast niet perfect. De beeldkwaliteit is beter dan voor andere topmodellen van LG.

De functie 'TruMotion' creëert bij snelbewegende beelden zelf tussenliggende frames. Daardoor oogt het beeld vloeiender. Maar deze functionaliteit werkt niet wanneer de tv daadwerkelijk 4K-beeldmateriaal binnenkrijgt. Bij snelle bewegingen in het beeld zie je dan ook duidelijk een 'hakkelend' en 'stotterend' beeld. LG doet hierdoor qua ultra-hd-beeldkwaliteit iets onder voor Sony en Samsung, waarbij een vergelijkbare functionaliteit wel werkt. Toch is de ultra-hd-kwaliteit qua scherpte, kleur en contrast vrijwel perfect. Vooral scherpte en detail zijn geweldig, vergeleken met de full-hd van een Blu-raydisc.

De geluidskwaliteit is duidelijk slechter dan van de Samsung- en Sony ultra-hd-tv's. Ook vergeleken met andere tv's uit onze normale test, is het geluid slechts licht bevredigend te noemen. Het geluid heeft teveel bas en mist hoge frequenties, waardoor het saai klinkt.

De LG 84LM960V is te koop in winkels en webshops met prijzen vanaf €16.000. Daarnaast biedt LG met de 65LA9709 (adviesprijs €7000), 65LA9659 (adviesprijs €6000), 55LA9709 (adviesprijs €4500) en de 55LA9659 (adviesprijs €4000) nog 4 ultra-hd-televisies aan.

Samsung UE85S9

De Samsung UE85S9 is een zeer grote lcd-led-tv van 85 inch (216 cm). Bijzonder is dat de tv geen normale voet heeft, maar een soort schoolbordconstructie. Er zit een los frame rondom het scherm, waarbij de luidsprekers in dit frame zijn verwerkt. Deze Samsung-tv heeft een apart kastje waar je alle kabels op aansluit; die gaan dus niet achterin de tv. Het kastje zelf sluit je dan met 1 kabel op de tv aan. De tv is qua functionaliteiten vergelijkbaar met de Samsung F7000- en F8000-serie.

De beeldkwaliteit van full-hd-beeld is zeer goed. De tv schaalt dit zelf op naar ultra-hd. Het is vergelijkbaar met de full-hd-beeldkwaliteit van de F8000-serie van dit jaar. De beeldkwaliteit met origineel ultra-hd-beeld is vrijwel perfect; er is slechts sprake van lichte artefacten. Uiteraard is het beeld zeer scherp, maar ook de kleuren zien er goed uit, het contrast is in orde en de beelden worden mooi vloeiend weergegeven.

De geluidskwaliteit is veruit het beste dat we ooit uit een tv hebben gehoord. Vergeleken met andere tv's uit onze test, verdient deze tv zeker een 10. Het is evenwichtig geluid met een zeer goede bas en midden en hoge tonen. Het geluid is helder en prettig om naar te luisteren. Maar bedenk wel dat het frame waar de luidsprekers in zitten erg groot is vanwege de beeldmaat van 85 inch - voldoende ruimte voor fatsoenlijke speakers dus.

De Samsung UE85S9 is beperkt te koop in winkels en webshops met prijzen vanaf zo'n €40.000. Daarnaast biedt Samsung met de UE65F9000 (€6000) en UE55F9000 (€4000) nog 2 ultra-hd-televisies aan.

Sony KD-65X9005A

De Sony KD-65X9005A is de 'kleinste' ultra-hd-tv van de 3 met een scherm van 65 inch (165 cm). Het is een lcd-led-tv met speakers aan weerszijden van het scherm. Deze springen erg in het oog. De gedachte van Sony hierbij is dat ultra-hd-beeld ook een beter geluid moet hebben. Het model is qua gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit vergelijkbaar met Sony's W900- en W800-modellen.

De beeldkwaliteit met het full-hd-signaal is niet perfect, maar zit dicht tegen 'zeer goed' aan. En net als de Samsung laat het wel een vloeiend plaatje zien met origineel 4K-beeldmateriaal. En daarbij natuurlijk een zeer scherp beeld met prima kleuren en een goed contrast.

Het geluid is zeer goed vergeleken met andere tv's uit onze normale test. En daarmee is het een van de beste tv's op dit moment. Hij doet alleen ietsje onder voor de Samsung ultra-hd-tv in deze eerste indruk. Alle geluidsfrequenties worden goed gereproduceerd, al is de bas een beetje te sterk af en toe.

De Sony KD-65X9005A is te koop in winkels en webshops met prijzen vanaf €5500. Daarnaast biedt Sony met de KD-55X9005A nog een ultra-hd-televisie aan, met prijzen vanaf €4000.

Beschikbaarheid van Ultra-hd-content

Een ultra-hd-tv vraagt wel om beeldmateriaal dat ook net zo gedetailleerd is. En dat is nog maar zelden het geval. Alleen digitale foto's en enkele films op internet - zogenoemde 4K-films - hebben zo'n hoge resolutie. Gewone televisie-uitzendingen zijn alleen in standaard-definitie of in full-hd te zien. En uitzendingen in ultra-hd verwachten we de komende jaren niet. Ultra-hd-tv's rekenen daarom het beeldsignaal zelf om naar deze hogere resolutie. Dat doen ze goed: het beeld ziet er scherp en gedetailleerd uit, al is die natuurlijk nog beter met origineel ultra-hd-materiaal.

Conclusie

Over het algemeen is de beeldkwaliteit van deze ultra-hd-tv's heel hoog. De kwaliteit met full-hd-beeldmateriaal is zeker zo goed als bij de beste tv's uit onze normale test. En onze indruk van de beeldkwaliteit met echt ultra-hd-beeldmateriaal was zeer goed te noemen. Minpunt bij de LG is wel dat de functie om beelden vloeiender weer te geven niet werkt met 4K-materiaal.

De geluidskwaliteit van de Samsung en de Sony tv's was echt van een totaal ander niveau dan we gewend zijn van televisies. Maar de totale kwaliteit van de tv's verschilt te weinig van 'gewone' televisies om het gigantische prijsverschil te rechtvaardigen. Momenteel is het moeilijk om een goede reden te vinden om zoveel te betalen voor een tv. Daarnaast is er nog te weinig "echt" 4K-content en het geluid kun je ook verbeteren met een home cinema set.

Verder lezen?

Wat is ultra-hd-televisie?

Bij ultra-hd-televisies heeft het beeldscherm een resolutie van 3840 horizontale en 2160 verticale pixels. Ter vergelijking: een full-hd heeft een resolutie van 'slechts' 1920 horizontale en 1080 verticale pixels. Dat zijn dus 4 keer zoveel beeldpunten met ultra-hd en daarmee kan een gedetailleerder plaatje worden getoond. Om deze reden worden ze ook wel 4k-televisies genoemd. Logischerwijs zijn het geen kleine jongens, met beeldmaten die pas starten vanaf 55 inch (140 cm).

Beoordeling beeldkwaliteit 3 ultra-hd-tv's

In een periode van een aantal weken leenden we de volgende 3 ultra-hd-tv's van fabrikanten:

Om de beeldkwaliteit van deze tv's te beoordelen hebben we het full-hd signaal gebruikt dat we ook in onze reguliere tv-test gebruiken. Verschil is wel dat de ultra-hd televisies dit signaal moeten omzetten naar de hogere resolutie van hun beeldscherm.

Verder bekeken en beoordeelden we origineel ultra-hd-beeldmateriaal (ook wel 4K genoemd) op de tv's. Dit is wel 4K-beeldmateriaal dat door de fabrikanten is samengesteld.