Eerste indruk|Een mooie tekening en ontbijt op bed; de vaders zitten (of liggen) er zondag weer klaar voor. Wil jij je vader of je man (of wil pappa zichzelf) een cadeautje erbij geven? Veel van de elektronische gadgets die we tippen maken hem (extra) sportief.

Vaderdagtips

Micro-mp3-speler (€120)

Veel vaders nemen zich voor om met hardlopen de conditie op te vijzelen. Zo'n (goed) plan begint met het kopen van goede hardloopschoenen. De volgende stap is een fijne mp3-speler. En dat is een mooi cadeau voor vader. Zoals we bij de moederdagtips al schreven: kies een kleine, lichte en schokbestendige speler. Wie inlogt op de testresultaten van mp3-spelers, ziet helaas dat het merendeel van de 'microspelers' muziek in een matige kwaliteit afspeelt.

Als een van de weinige doet de kleine en 21 gram lichte Apple iPod Nano 6e generatie (vanaf €119) geen concessies aan het hifi-plezier onderweg met een 6,9 voor de geluidsweergave. De meegeleverde hoofdtelefoon (oortjes) zijn heel behoorlijk. De navigatie door het menu is goed te doen.

Lees onze review van de iPod nano.

Sportarmband (€10 - €30)

De hiervoor genoemde mp3-speler is aan sportkleding vast te klippen. Veel hardlopers kiezen voor een robuustere oplossing: een sportarmband (€10 tot €30). Je kunt er een mp3-speler in stoppen, maar ook een iPhone of een Android-telefoon. Met al deze apparaten kun je via een (eventueel draadloze) hoofdtelefoon naar muziek luisteren tijdens het lopen.

Een smartphone kun je bovendien van een app voorzien, zoals Noom Cardio Trainer (Android) of CycleMeter (iPhone). Dan worden (dankzij gps) de prestaties nauwkeurig bijgehouden en kan het afgelegde parcours op een kaartje worden bekeken.

Sportarmbanden worden her en der aangeboden in webshops: hier en hier vind je startpunten (wel even opletten dat de webshop snel kan leveren).

Fietscomputer (€20 - €30)

Niet iedereen wil 'draven'; fietsen is ook een heerlijke sportieve activiteit: ontspanning en beweging tegelijk en mogelijk tot op hoge leeftijd. Een fietscomputer kan vader vertellen welke afstand hij aflegt, op welke snelheid (top/gemiddeld), het geeft de temperatuur, de tijd, et cetera. Fietscomputertjes van €20 tot €30 zijn te koop in de ANWB-webshop maar ook in de meeste ANWB-winkelfilialen.

Meer productinformatie over een fietscomputer met 22 functies (€20) in de ANWB (web)winkel.

(Tip: vergeet niet je ANWB-lidmaatschapskaart mee te nemen naar de ANWB-winkel, voor ledenkorting bij je aankoop.)

Foto-back-up (€22 - €30)

Een leuk klusje voor vader: al die digitale foto's op de pc een keer (ook) op een ander medium kopiëren, als back-up. Een externe harde schijf ligt voor de hand, maar die zijn duur geworden. Mogelijk is dat te wijten aan recente overstromingen in Azië (in combinatie met speculatie).

Usb-geheugensticks zijn in ieder geval goedkoper. Als 32 GB genoeg is, dan heb je bijvoorbeeld de Sandisk Cruzer 32 GB voor €22, of de Verbatim V3 USB-stick 32 GB voor €30. De laatste usb-stick levert een extra snelle bestandsoverdracht als de computer over een usb3-poort beschikt.

Dia's en negatieven digitaal (vanaf €50)

Over foto's gesproken: heel wat oude dia's en fotonegatieven liggen al jaren ergens te verstoffen. Ze zijn door fotozaken te digitaliseren maar dat is best een dure klus. Vaders kunnen zelf digitaliseren als ze de Ion Film2SD in huis halen of cadeau krijgen. Het apparaat is een tijdje geleden door ons bekeken en nog altijd verkrijgbaar. Leuk om oude foto's een tweede leven te geven, bijvoorbeeld in de Tijdlijn van je Facebook-profiel, of afgedrukt in een fotoboek (binnenkort heeft de Consumentenbond weer een nieuwe test van fotoboeken).

In verschillende webshops verkrijgbaar, hier en hier vind je startpunten.

Multizapper (€20)

Een leuke gadget voor vader voor maar €20: de Logitech Harmony 300i. Het is een universele afstandsbediening die veel losse afstandsbedieningen in huis vervangt. Opvallend is dat je een pc (Windows of Mac) met internetaansluiting gebruikt om de Harmony van die 'zapprofielen' te voorzien die de afstandsbediening bruikbaar maken voor jouw apparaten. De gebruiker kan putten uit een onlinedatabase van meer dan 225.000 apparaten van 5000 merken. Ze moeten wel met infrarood werken. Volgens onze review is het een makkelijk te gebruiken en te installeren multizapper. Hij is volgens onze productvergelijker voor afstandsbedieningen nog goed verkrijgbaar.



Eigen foto in iPhone-hoesje (€10)

Okay, nog eentje dan: gezien bij de Hema-webshop: een hoes voor de iPhone 4(s) met een eigen foto (€10). Levertijd enkele dagen, dus misschien net te krap voor Vaderdag (op 17 juni). Onthoud hem anders voor een volgende gelegenheid.