Weinig effect HDR op ‘input lag’ bij gamen

Wat is ‘input lag’?

Input lag is de tijd tussen de handelingen die je met de controller uitvoert en wanneer je het effect van die handelingen op tv ziet. Daar zit altijd wat vertraging tussen, maar die vertraging wil je het liefst zo klein mogelijk hebben.

Zowel de gameconsole als de beeldverwerking van de tv zorgen voor deze vertraging. Beide moeten namelijk op basis van de input via je controller rekenwerk verzetten en dat kost tijd.

Maakt HDR de input lag erger?

Een belangrijke vraag voor gamers is of de nieuwste beeldtechniek HDR bijdraagt aan extra vertraging. Dit hebben we geprobeerd op HDR tv’s van de 5 grote merken. Een aantal ‘casual’ gamers speelden een paar uur verschillende HDR-games op deze tv’s. En dat met zowel HDR aan als HDR uit.

Het resultaat? HDR zelf lijkt weinig effect te hebben op de 'input lag'. Onze gamers merkten vrijwel geen verschil in vertraging bij beide instellingen. Al hoort daar wel een kanttekening bij.

Wat veroorzaakt dan wel meer vertraging?

De gamers merkten wel een wel een duidelijk vertraging wanneer bepaalde andere beeldtechnieken gebruikt werden, zoals die voor vloeiender beeld. Zo kan de tv bijvoorbeeld extra frames uitrekenen en deze tussen de originele frames plaatsen. Dat zorgt dan voor een vloeiender verloop tussen deze originele frames.

Die rekenkracht gaat ten koste van de snelheid waarop het beeld getoond wordt.

Sommige tv’s gebruiken dergelijke technieken standaard ook in de HDR-modus, waardoor je dus wel vertraging kunt ervaren met HDR. Gelukkig kun je dergelijke technieken handmatig uitzetten in de HDR-modus. Je hebt dan nog wel het voordeel een betere beeldkwaliteit met HDR, zonder het nadeel van extra vertraging.

Hoe voorkom ik vertraging?

We raden aan om deze techniek tijdens het gamen uit te zetten, mocht je dat nog niet gedaan hebben in de speciale 'Game Modus' die je bij sommige tv-fabrikanten kunt kiezen.

Fabrikanten hebben verschillende benamingen voor de technieken die het beeld vloeiender maken.

Samsung: Auto Motion Plus

LG:TruMotion

Panasocic: Intelligent Frame Creation

Philips: Natural Motion

Sony: Motionflow

Hoe hebben we getest?

Voor de test hebben we onderstaande modellen, spelcomputers en spellen gebruikt. Alle games zijn offline gespeeld tijdens de test.

Televisies

Panasonic TX-58DX700B

LG 55UH661V

Philips 65PUS6521/12

Samsung UE55KU6409UXZG

Sony KD-49XD7005

Spelcomputers

Playstation 4

Playstation 4 Pro

Games

'Uncharted 4: A Thief’s End'

'Deus Ex: Mankind Divided – Day One Edition'

'The Last Guardian'

