Voor de feiten, je rechten en je voordeel

Voor je rechten - wij strijden voor eerlijke en veilige markten

De Consumentenbond komt op voor rechten van alle consumenten. We voeren actie om wetgeving te beïnvloeden en pakken bedrijven aan. Daarnaast staan onze adviseurs als vanouds voor je klaar met advies over uiteenlopende consumentenzaken. En via ons Klachtenkompas kun je zelf aan de slag om je recht te halen in conflicten met leveranciers of winkels.