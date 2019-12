Eva's blog: De laatste loodjes

Zwanger zijn is vaak heel erg leuk, maar valt soms niet mee. Nu ik in de 8e maand van mijn zwangerschap ben, wordt het fysiek toch wel zwaar.

Eva is webredacteur bij de Consumentenbond en zwanger van haar eerste kind. In haar blog vertelt ze over wat er zoal op haar afkomt: van kinderopvang tot babykleertjes en echo's.

Een tandje langzamer

Dat zwanger zijn fysiek zwaarder wordt merk ik met traplopen. Dat is een permanente uitdaging geworden. Mijn actieradius is 3 verdiepingen. Fietsen gaat ook niet sneller dan zo'n 18 km per uur. En een wandeling van 5 kwartier zit er ook niet meer in. Dacht ik eerst de hele wereld aan te kunnen, nu denk ik regelmatig: ach, een tandje langzamer kan ook.

Voordelen

Toch hebben die laatste loodjes van mijn zwangerschap ook voordelen. Ik beleef deze laatste periode van mijn zwangerschap zoals de dagen voor Kerst. Dan zijn de meeste mensen ook in een opgetogen humeur. Kennelijk hebben baby's die op komst zijn hetzelfde positieve effect als een goede kerststemming.

Belangstelling van vreemden

Een van de leukste dingen aan zwanger zijn, is de belangstelling van mensen die ik niet ken. Wanneer ik het station binnenloop op weg naar de trein, roepen 2 mannen heel vrolijk: 'Werk ze!' Op weg naar kantoor wenst een compleet vreemde mij een goede morgen. Als ik in de pauze van mijn werk een blokje om ga, spreekt een wat oudere dame mij aan met: 'Wat een mooi buikje heb je'. Ik glunder van het compliment. Vervolgens denkt ze aan de vorm van mijn buik te zien of de baby een jongen of een meisje is. Dat heeft ze fout, maar ik waardeer de gok. Voor de dame aanstalten maakt om door te lopen zegt ze dat ik maar goed voor de baby moet zorgen. Dat beloof ik.

Extra aandacht

Niet alleen vreemden hebben belangstelling voor mij en mijn baby. Ook van familieleden, vrienden en collega's krijg ik extra aandacht. Wanneer een mini hittegolf heerst, vragen verschillende mensen bezorgd aan mij of ik het niet zwaar heb. Nee, want ik heb tropische genen en dus geen last van de warmte. Bovendien ben ik een echte zonaanbidder.

Als ik geen zin heb om de 10 minuten naar mijn broers huis te lopen, biedt hij spontaan aan om mij op te komen halen. En, hij brengt me ook netjes weer thuis. Wat een service! 'Geniet er maar van', zegt hij. 'Want als de baby er straks is, is dit allemaal voorbij.'

En inderdaad. Als straks de baby er is, is het naast genieten ook hard werken. En dus geniet ik nu extra van vreemden en bekenden die op hun aardigst zijn.

