Eva's blog: Een kinderwagen kopen

Eva is webredacteur bij de Consumentenbond en zwanger van haar eerste kind. In haar blog vertelt ze over wat er zoal op haar afkomt: van kinderopvang tot babykleertjes en echo's.

Oriënteren

Mijn vriend en ik spitten wat babyfolders door om te oriënteren. Alles boven de €1000 valt af. Behalve de prijs van verschillende kinderwagens heb ik geen idee wat het verschil is. Omdat ik bij de Consumentenbond werk, weet ik dat we kinderwagens testen. Ik besluit om op onze site te kijken welke kinderwagens de beste zijn. De Beste uit de Test is boven ons budget, maar de Beste Koop scoort ook goed én valt binnen ons budget. Op het moment dat ik mijn vriend wil vertellen over de kinderwagen die ik heb gezien, kijkt hij op van een folder van een winkelketen in babyspullen en vraagt:‘ Wat vind je van deze?’ Het blijkt het dezelfde kinderwagen te zijn als de Beste Koop van de Consumentenbond. Onze keuze is gemaakt, op naar de winkel.

In de winkel

Wanneer we in de babywinkel staan worden we toch overdonderd door het enorme aanbod kinderwagens. Welke kinderwagen was het nou? We lopen naar de hoek waar het merk staat wat we willen hebben. Dat beperkt de keuze, maar dan blijven er nog genoeg types over. Mijn herkent vriend het juiste type meteen. ‘Deze is het,’ zegt hij wijzend op een kinderwagen die er voor mij precies hetzelfde uitziet als de kinderwagen ernaast. Wanneer ik op het prijskaartje kijk, zie ik dat het inderdaad de juiste wagen is.

Een proefritje maken

Tijd voor een proefritje. Het is even stuntelen om de rem van de wielen af te halen. Al bij de eerste bocht bots ik met de kinderwegen tegen een plateautje. Tot groot vermaak van mijn vriend. Zo'n kinderwagen is net een auto. Na een paar keer insteken, kan ik de bocht moeiteloos maken. Even later wandel ik soepel met de kinderwagen door de winkel. Ook mijn vriend heeft geen probleem met sturen.

Oefenen met in- en uitklappen

Nu nog oefenen met het in- en uitklappen van de wagen. Daar hebben we toch echt hulp bij nodig. We spreken een winkelmedewerker aan en vragen of hij ons wil laten zien hoe we de kinderwagen moeten in- en uitklappen. Dat wil hij wel. In een paar seconden is de kinderwagen gereduceerd tot een handzaam pakketje. Tja, dat gaat wel heel snel. Of hij het nog een keer wil laten zien. Stap voor stap leren mijn vriend en ik hoe de kinderwagen werkt. En hoe we hem kunnen ombouwen tot een buggy voor als de baby groter is. De wagen die wij op het oog hebben is namelijk een combiwagen en kan je ombouwen tot een buggy voor een groter kind.

Lange levertijd

Nu nog de levering van de kinderwagen. Mijn collega’s hadden me al gewaarschuwd dat de levering van babyspullen lang kan duren en dat ik op tijd de spullen moet bestellen. Maar ik dacht dat dat ging over een complete kinderkamer. Nou, dat blijkt ook te gelden voor een kinderwagen. De winkelmedewerker vertelt dat de levertijd 2 maanden is. Daar word ik spontaan zenuwachtig van. De baby komt al over 3 maanden. Maar de winkelmedewerker zegt er gelijk achteraan dat de levertijd afhankelijk is van de kleur. Omdat de kleur voor mij niet uitmaakt, kies ik voor een basiskleur. Ik heb geluk. In de basiskleuren is de kinderwagen leverbaar over 2 weken.

Opgelucht en blij verlaten mijn vriend en ik de babywinkel: de kinderwagen is geregeld!

