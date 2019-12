Eva's blog: Goed bedoeld advies

Vanaf het moment dat ik mijn zwangerschap bekend heb gemaakt, vliegen de felicitaties me om de oren. Superleuk natuurlijk! Maar daarmee is ook het goed bedoelde advies gestart. En dat is soms vermoeiend en soms om gek van te worden. Gelukkig heb ik een manier gevonden om hiermee om te gaan.

Eva is webredacteur bij de Consumentenbond en zwanger van haar eerste kind. In haar blog vertelt ze over wat er zoal op haar afkomt: van kinderopvang tot babykleertjes en echo's.

Vanaf het moment dat ik mijn zwangerschap bekend heb gemaakt, vliegen de felicitaties me om de oren. Super leuk natuurlijk! Daarmee is ook het goed bedoelde advies gestart.

Meeleven

Mensen in mijn omgeving leven ontzettend mee. Niet alleen mijn collega’s die bijna dagelijks mijn buik zien groeien, maar ook vrienden, die ene tante die ik 1x per jaar spreek en cliënten van mijn moeder (Ze is wijkverpleegkundige voor bejaarden). Niet al het medeleven zet zich om in goed bedoeld advies. Ik heb het eerste paar gebreide babysokjes (met liefde gemaakt door 1 van van mijn moeders cliënten) al binnen. Maar, meestal werpen mensen alleen een blik op mijn groeiende buik of ze vragen of ik de baby voel bewegen.

Goed bedoeld advies-stappenplan

Hoe goed het advies ook bedoeld is, het is meestal synoniem voor ongevraagd advies. Daarom heb ik voor mezelf een methode bedacht om om te gaan met goed bedoeld advies. En dat is zeer rustgevend moet ik zeggen.

Stap 1: Ik glimlach tevreden alsof ik het advies nog nooit hebt behoord.

Stap 2: Ik houd mijn hoofd ietsje schuin en neem een ‘ja-ik-luister-echt-wel-houding’ aan.

Stap 3: Ik hoor het advies aan.

Stap 4: Ik zeg iets in de trend van: ‘Oh, daar heb ik nog niet aan gedacht.’ Of: ‘Wat een goede tip.’

Stap 5: Ik zeg ‘Dank je wel’, ongeacht het advies.

Stap 6: Ik zeg tegen mezelf dat het advies goed bedoeld is.

Stap 7: Ik beslis of ik iets doe met het advies.

En vooruit… ook van mij goed bedoeld advies: volg je eigen gevoel en laat je niet gek maken door alle opmerkingen en adviezen van anderen. Dat is het beste goed bedoelde advies dat ik heb gekregen.

