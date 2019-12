Eva's blog: Kinderopvang kiezen

Schattige kleertjes uitzoeken is een van de leukste dingen van zwanger zijn. Maar kinderopvang kiezen is een stuk serieuzer dan een snoezig rompertje. En moeilijker. Want hoe kies ik met een gerust hart de kinderopvang die bij ons past?

Eva is webredacteur bij de Consumentenbond en zwanger van haar eerste kind. In haar blog vertelt ze over wat er zoal op haar afkomt: van kinderopvang tot babykleertjes en echo's.

Gelukkig werkt mijn schoonzus in een kinderopvang. Zij is dus een prima startpunt voor de zoektocht naar een geschikt kinderdagverblijf. Het eerste wat ze mij en mijn vriend vroeg was: ‘Wat is voor jullie belangrijk hoe ze met jullie kind omgaan?’ Ik was compleet uit het veld geslagen door die vraag. Maar het zette mij ook aan het denken. Uiteindelijk kunnen alleen mijn vriend en ik bepalen wat belangrijk is. En dat betekent: voorbereiden. Dus gingen we aan de slag met GGD-rapporten, krakende hersens, notitieblok en pen.

Voorbereiden

Dankzij vriendinnen met kinderen wist ik dat het belangrijk is om het nieuwste inspectierapport van de GGD te lezen. Omdat ik webredacteur bij de Consumentenbond ben, weet ik dat we een kinderdagverblijf kunnen opzoeken in het Landelijk Register Kinderopvang.

Het is een geruststelling als ik in de database van de site de opvang vind die mijn vriend en ik op het oog hebben. De GGD-rapporten helpen ons bij het voorbereiden van vragen om te stellen aan het kinderdagverblijf. Bijvoorbeeld of de CO2-melder in de slaapkamer wel goed werkt.

Vragen als houvast

Met vragen op zak en een zenuwachtig gevoel gaan mijn vriend en ik op weg naar het kinderdagverblijf voor een rondleiding. Het voelt een beetje als een sollicitatiegesprek, we willen een goede indruk maken. Omdat alles nieuw is voor ons, geven de vragen die we thuis hebben voorbereid houvast. Dan komen we niet compleet als nitwits over.

Tijdens de rondleiding helpen de vragen ons te letten op de punten die wij belangrijk vinden. Hoe is de sfeer? Is dit een plek waar ons kind zich veilig en geborgen gaat voelen? Ziet de baby straks niet te veel verschillende gezichten? En, is de slaapkamer een frisse en veilige plek om te slapen?

Op bezoek

Natuurlijk is zo’n rondleiding op een kinderdagverblijf een momentopname en laat de opvang zich van zijn beste kant zien. Dat doe ik ook als mensen bij mij op bezoek komen. Mijn huis is dan een toppunt van schoon en netjes.

Daarom ga ik op mijn gevoel af. Net zoals bij een nieuw huis. Je komt ergens binnen en je denkt: Ja, dit is het. Of: Nee, toch maar niet. Want hoe goed mijn vriend en ik ons ook ingelezen hebben en hoeveel advies we van mijn schoonzus en vriendinnen ook hebben gevraagd, uiteindelijk leverde een bezoek aan het kinderdagverblijf ons het meeste op. We proefden de sfeer, hadden een goed gevoel, al onze vragen werden goed beantwoord en we werden gastvrij ontvangen.

Tevreden gingen we naar huis: we hebben het juiste kinderdagverblijf gevonden.

Deel je ervaringen

Praat mee en deel je ervaringen in onze Community! Welke kinderopvang is het meest geschikt voor jouw kind?

Meer lezen