Eva's blog: Zwangerschapscursus

Nu de meeste dingen zoals de kinderkamer en kinderopvang in orde zijn, wordt het tijd om me voor te bereiden op de bevalling. Dus, op naar de puffclub, oftewel zwangerschapsgym.

Eva is webredacteur bij de Consumentenbond en zwanger van haar eerste kind. In haar blog vertelt ze over wat er zoal op haar afkomt: van kinderopvang tot babykleertjes en echo's.

Oriënteren

Om uit te zoeken welke zwangerschapscursus bij mij past, begin ik bij de verloskundige. In de wachtkamer van de verloskundigenpraktijk hangt een muur met kleurrijke folders. Er zijn mindfulness cursussen, het klassieke zwangerschapsyoga, cursussen die je samen met je partner doet, zwangerschapsgymnastiek en een complete bootcamp voor aanstaande moeders. Dat laatste valt voor mij af: ik hou niet zo van sport. De cursus moet ook niet te zweverig zijn: ik ben nogal een nuchter type. En samen met mijn vriend alle lessen volgen lijkt me wat veel van het goede (vooral voor hem). Zo blijven er nog maar 2 opties over: zwangerschapsyoga en zwangerschapsgymastiek. Omdat ik naast oefeningen ook behoefte heb aan voorlichting en praktische informatie kies ik voor het laatste.

Naar zwangerschapsgym

Voorlichting

De eerste les van de zwangerschapsgym is wat onwennig. Daar zit ik dan met 4 andere dames die ook over hun ronde buik wrijven. Maar na het voorstellen en aangeven hoeveel weken je zwanger bent, is het ijs gebroken. We beginnen met voorlichting. Mijn kennis wordt getest met de vraag: hoe begint een bevalling? De enige bevallingen die ik ken zijn die uit Hollywood-films. Met een plens water, een dame die roept dat haar vliezen zijn gebroken, een hoop geschreeuw en gezweet en een baby binnen een uur. Nu weet ik wel dat dat laatste niet heel realistisch is. Maar ik weet niet zo goed hoe het wel gaat. De gymjuf legt uit dat de meeste bevallingen met weeën beginnen en niet met het breken van vliezen. De volgende testvraag is: wat doe je bij een eerste wee? De verloskundige bellen, denk ik. Fout! Het kan nog wel even duren voordat de bevalling echt op gang komt. Dus die verloskundige komt niet bij de eerste wee. Pas als de weeën regelmatig komen, moet je bellen. Best nuttig dus, deze voorlichting.

Oefeningen

De oefeningen die we tijdens de cursus doen, lijken op de rek- en strekoefeningen die je ook op You Tube vindt. Ze lijken simpel, maar vallen vies tegen. Vooral omdat mijn oog-handcoördinatie niet optimaal is en ik niet zo sportief ben, zijn de oefeningen voor mij een echte work-out.

Puffen

Naast informatie over de bevalling, uitleg over hoe de baby in je buik zit en hoe je hem moet vasthouden, leren we ook ademhalingsoefeningen die we kunnen gebruiken tijdens de bevalling. Die ademhalingsoefeningen zijn het klassieke ‘puffen’. In het begin is het toch wel raar om hardop in- en uit te ademen, maar na een tijdje geef ik me er aan over. En zo zitten 6 vrouwen, inclusief de gymjuf, te puffen.

De partnerles

De meeste zwangerschapscursussen bestaan uit 1 les of meerdere lessen met partner. Bij mijn zwangerschapscursus zijn de partners allemaal mannen. De meesten weten zich geen raad met zoveel zwangere buiken om zich heen. Als vrouw heb je al een aantal lessen achter de rug, en dus ben je beter geïnformeerd. De meeste mannen weten (nog) van niks. Het mee oefenen met het puffen zorgt voor de nodige ongemakkelijke blikken. Als klap op de vuurpijl wordt er een stel gevraagd een oefening voor te doen. Stiekem ben ik dankbaar dat mijn vriend en ik niet als vrijwilliger worden aangewezen. Braaf doen we de oefening na. Even later zijn we samen aan het puffen. Na een voorlichtingsfilm over de bevalling zit de partnerles erop.

De zwangerschapscursus die bij je past

Kies vooral de zwangerschapscursus die bij je past. Of het je nu gaat om in beweging te zijn, fit worden of blijven voor de bevalling, ontspanning, een opfriscursus of voorlichting: voor iedereen is wel een cursus. Maar vooral: geef je over. Want hoe meer je meegaat met de cursus, hoe meer je leert.

