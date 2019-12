Eva's blog: Zwangerschapsverlof aanvragen

Eva is webredacteur bij de Consumentenbond en zwanger van haar eerste kind. In haar blog vertelt ze over wat er zoal op haar afkomt: van kinderopvang tot babykleertjes en echo's.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Omdat ik geen idee heb hoe ik zwangerschapsverlof moet aanvragen, is mijn leidinggevende mijn eerste aanspreekpunt. Naïef als ik ben, denk ik dat ik in het urensysteem dat wij op het werk gebruiken om een vrije dag of vakantie aan te vragen, gewoon kan aangeven wanneer ik met zwangerschapsverlof wil. Zo blijkt het niet te werken. Ik moet mijn verlof aanvragen bij de afdeling Personeelszaken.

Zwangerschapsverklaring

Bij de afdeling Personeelszaken legt een personeelsadviseur uit dat ik een zwangerschapsverklaring nodig heb met daarop de uitgerekende datum. 'Hoezo?' denk ik. 'Ze geloven toch wel dat ik zwanger ben?' Tuurlijk gelooft Personeelszaken mij wel. Maar mijn werkgever heeft een zwangerschapsverklaring om bij het UWV een uitkering aan te vragen waarmee mijn salaris tijdens mijn verlof wordt doorbetaald.

Wanneer mag ik op verlof?

Ik mag tussen de 6 en 4 weken voor de uitgerekende datum met verlof. Omdat ik me goed voel vraag ik aan de personeelsadviseur of ik ook mag doorwerken tot bijvoorbeeld 3 weken voor de uitgerekende datum. Een duidelijk en streng ‘Nee’ is het antwoord. Wettelijk gezien mag het niet.

Waar heb ik recht op?

Hoeveel verlof krijg ik en hoe werkt dat? De personeelsadviseur legt mij uit dat ik in totaal minimaal 16 weken verlof heb.

Ga ik 4 weken voor de bevallingsdatum met verlof, dan heb ik nog 12 weken als de baby geboren is.

Ga ik 5 weken van te voren met verlof, dan heb ik nog 11 weken verlof als de baby er is,

Stop ik 6 weken van te voren met werken, dan heb ik nog 10 weken met de baby.

Als de baby geboren is, heb ik recht op 10 weken verlof. Komt de baby een paar dagen, een week of 2 weken later, dan schuift de datum dat ik weer ga werken ook op.

Stel: ik ga 6 weken voor de bevallingsdatum met verlof, maar de baby komt 2 weken later. Dan ben ik al 8 weken met verlof. Ik heb dan geen 8 weken met de baby , maar 10 omdat ik wettelijk gezien recht heb op 10 weken verlof als de baby er is. In plaats van 16 weken, ben ik dan in totaal18 weken met verlof geweest.

Flexibel omgaan met zwangerschapsverlof

Ik vraag me af of ik per se 6 of 4 weken van te voren met verlof moet. De personeelsadviseur vertelt me dat dat niet het geval is. Ik mag ook 4 weken en een dag van te voren met verlof. Of 5 weken en 3 dagen. Net hoe ik me voel.

En het werk dan? Ik ben maanden afwezig. Niemand is onmisbaar, maar het speelt toch een rol. De personeelsadviseur stelt me gerust: het is aan mijn leidinggevende om met mijn afwezigheid op te vangen omdathij verplicht is om mijn zwangerschapsverlof toe te kennen.

Goed geïnformeerd en gerustgesteld verlaat ik het kantoor van de personeelsadviseur. Enkele dagen later ontvang ik een brief van mijn werkgever met de bevestiging van mijn zwangerschapsverlof. Het aftellen naar mijn laatste werkdag kan beginnen.

Lees ook: