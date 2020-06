Een uitvaart tijdens coronatijd: regels en verzekering

Regels bij overlijden tijdens corona

Door de coronamaatregelen gelden er andere regels voor het opbaren van een overleden personen. Ook zijn er consequenties voor de uitvaart zelf.

Opbaren

Op de website van het RIVM vind je veelgestelde vragen over de verzorging en het opbaren van een overledene. De belangrijkste punten:

Een uitvaartondernemer kan een overledene verzorgen. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. En met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en goede handhygiëne worden de risico’s op besmetting tot een minimum beperkt.

Een overledene met corona mag gewoon thuis of in een rouwcentrum opgebaard worden.

Nabestaanden mogen de overledene aanraken. Het is wel belangrijk om daarna de goed de handen te wassen.

De uitvaart

Een van de ingrijpendste gevolgen voor veel uitvaarten is dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. De branchevereniging van uitvaartondernemers BGNU heeft de maatregelen voor uitvaarten op een rij gezet. Deze regels gelden voor alle uitvaarten, ongeacht of iemand wel of niet is overleden aan corona.

Maximaal 30 personen aanwezig tijdens de uitvaart, inclusief de medewerkers.

Aanwezigheden moeten 1,5 meter afstand houden.

Geen horeca na de uitvaartbijeenkomst.

Contact met de uitvaartverzorger verloopt zoveel mogelijk telefonisch.

Geen fysiek contact tijdens condoleren.

Bespreek met je uitvaartverzorger de mogelijkheden voor de uitvaart. Bijvoorbeeld hoe mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, toch iets van de uitvaart mee kunnen krijgen. Bijvoorbeeld via livestreaming.

Kosten extra vervoer vergoed door kabinet

Het kabinet heeft besloten de extra kosten voor vervoer van overleden coronapatiënten te vergoeden. Die kosten kunnen ontstaan als iemand met corona is overleden in een andere gemeente dan de woonplaats.

Had de overledene een uitvaartverzekering? De extra kosten worden vaak al vergoed door de verzekeraar. Informeer hiernaar bij de uitvaartverzekeraar.

Had de overledene geen uitvaartverzekering? Soms is de uitvaartondernemer coulant en brengt de kosten niet of tegen kost prijs in rekening.

Is dit niet geval en heb je toch extra kosten? Dan vegoedt het kabinet de extra kosten. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Ombudsman Uitvaartwezen.

Uitvaartverzekering en corona

Alle grote uitvaartverzekeraars (Ardanta, Dela, Monuta en Yarden) geven aan dat als iemand aan corona is overleden, dit geen gevolgen heeft voor de uitkering van de uitvaartverzekering.

Consequenties bij soorten uitvaartverzekeringen

Als de overledene een pakketverzekering had, worden sommige diensten uit het pakket misschien niet gebruikt (bijvoorbeeld horeca) en andere diensten of producten zitten juist niet in pakket. Bijvoorbeeld een liveverbinding met nabestaanden die niet aanwezig mogen of kunnen zijn en een herinneringsbijeenkomst later dit jaar.

Welke consequenties heeft het voor iemand met een kapitaal- of sommenverzekering? Mogelijk is de uitvaart vanwege het maximale aantal van 30 personen veel goedkoper dan het bedrag waar je voor verzekerd bent.

De Consumentenbond vroeg aan een aantal grote verzekeraars hoe ze hiermee omgaan:

Uitvaartverzekeraar Dela

Dela biedt kosteloos een livestream en een USB-stick met video-opname. De verzekeraar doet op dit moment nog onderzoek naar de invulling en wensen voor herinneringsdiensten. Per soort verzekering geldt het volgende:

Dela UitvaartPlan (pakketverzekering): In principe zijn alle diensten die in het pakket zitten ook in deze tijd nodig. Mocht een verzekerde dienst uit het pakket niet gebruikt worden, dan kan daar een bepaalde vergoeding tegenover staan. De horeca maakt geen deel uit van het pakket. Hier kunnen nabestaanden het vrij besteedbare bedrag voor gebruiken. Dela uitvaartverzekering in geld: Als er geld overblijft, betaalt Dela het restant uit (dit geldt altijd). Dela brengt daarnaast geen extra vervoerskosten in rekening wanneer iemand is overleden op een intensive care van een ziekenhuis in een andere regio.

Uitvaartverzekeraar Monuta

Monuta geeft op de website aan flexibel om te gaan met de dekking van de pakketverzekering.

Tip: bespreek vooraf goed met de uitvaartverzorger en verzekeraar wat wel en niet binnen de dekking van de verzekering valt.

Lees ook: