Crematie en uitstrooien as

Hoe werkt cremeren?

De kosten voor een crematie bestaan vaak standaard uit de crematie én de dienst in de aula. Ook het gebruik van de condoleanceruimte is inbegrepen. Dit kost gemiddeld zo'n €1500. Een crematie duurt vaak 30-60 minuten, daarmee wordt de dienst in de aula genoemd. Als je langer gebruikt wilt maken van de aula of de condoleanceruimte betaal je extra.

In principe zijn de nabestaanden niet bij het cremeren zelf. Maar als je wilt, kun je bij de meeste crematoria er wel bij zijn. Dat kan vaak maar met een klein aantal mensen, omdat de ruimten niet op bezoekers zijn ingesteld.

Technische crematie

Een ‘technische crematie’ is ook mogelijk. Daarbij zijn geen nabestaanden aanwezig en wordt dus ook de aula niet gebruikt. De overledene wordt opgehaald en gecremeerd. Een nabestaande kan later de as ophalen. De kosten zijn dan veel lager.

Je kunt ook voor een technische crematie kiezen als je de dienst op een andere plek wilt doen. Bijvoorbeeld thuis of in iemands favoriete restaurant.

As uitstrooien van overledene

De as blijft verplicht een maand na de crematie in de algemene nis van het crematorium. Daarna moet de as een bestemming krijgen. De beheerder van een crematorium moet alle stoffelijke overschotten registreren met vermelding van de bestemming die aan de as is gegeven. Dit register is openbaar.

Nabestaanden kunnen uit verschillende mogelijkheden kiezen voor de asbestemming:

Het as uitstrooien, bijvoorbeeld op een veld bij het crematorium of op zee.

Het in een urn bewaren, thuis of bijvoorbeeld in een urnenmuur bij het crematorium.

Het verwerken in een gedenkobject, zoals een sieraad.

Waar mag ik as uitverstrooien?

Verstrooien van de as kan ook bijvoorbeeld op het verstrooiingsveld bij het betreffende crematorium. Dat is vaak bij de prijs inbegrepen.

Verstrooiing over zee (of een binnenwater) is ook een optie. Er zijn bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd. Het kan vanuit een schip of vanuit een vliegtuig gebeuren. Nabestaanden kunnen ervoor kiezen bij de verstrooiing boven zee aanwezig te zijn. De tarieven hiervoor zijn dan hoger dan voor een verstrooiing zonder nabestaanden.

Soms gebeurt verstrooiing boven zee samen met bloemstukken of een krans. Bij een dergelijke verstrooiing wordt gebruikgemaakt van speciale verstrooiingsurnen. Er zijn bijvoorbeeld ook urnen van zeezout die overboord worden gezet. Die lossen dan binnen enkele uren in het zeewater op.

Regels as uitstrooien

Nabestaanden kunnen de as ook zelf verstrooien op een voor de overledene dierbare plaats. In het algemeen geldt dat de eigenaar van de grond toestemming moet geven voor de verstrooiing.

Wil je weten of je de as op de door jouw gekozen plek mag verstrooien? Raadpleeg dan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van je gemeente.