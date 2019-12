Nulevenstestament.nl

Conclusie

Op nuleventestament.nl kun je online een levenstestament maken. Hierin leg je vast wie een financiële volmacht krijgt in het geval je zelf niet meer kunt handelen. Sinds oktober 2016 kun je ook:

jouw medische wensen vastleggen en wie hierover namens jou beslist als je dat zelf niet meer kunt.

een eventuele euthanasiewens opnemen.

In 3 stappen maak je je levenstestament op dat je daarna verstuurt naar een notaris die bij nuleventestament.nl is aangesloten. Daarna moet je de notaris nog wel bezoeken om het levenstestament te ondertekenen. De kosten zijn laag, maar de notaris geeft geen advies.

Voordeel

De prijs van €249 voor een levenstestament is laag. Bij de goedkoopstenotaris.nl liggen de tarieven hiervoor tussen de €209 en €938.

Nadelen

De machtiging geldt voor al jouw financiële zaken. Je kunt bijvoorbeeld niet uitsluiten dat de gemachtigde met jouw geld gaat beleggen of giften doet. Overigens kunnen niet alle banken uitsluitingen verwerken in hun administratie. Dus ook als je die wel vastlegt in een levenstestament, wil dit niet zeggen dat het in de praktijk goed is geregeld.

Je kunt weliswaar een euthanasiewens vastleggen, maar let op: dit betekent niet dat een arts die wens moet uitvoeren. Dit geldt echter voor alle levenstestamenten.

Je kunt niet uit alle notarissen in Nederland kiezen, alleen uit de 33 notarissen die zijn aangesloten bij nuleventestament.nl.

Je mag niet ouder zijn dan 75 jaar.

Nuleventestament.nl: wat is het?

In een 'gewoon' testament regel je zaken voor na je overlijden. In een levenstestament leg je vast wie jouw zaken mag doen als je leeft maar niet meer kunt handelen, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of als gevolgen van dementie. Je legt daarbij vast wanneer de volmacht ingaat. Dit kan zijn vanaf het moment van ondertekening van het levenstestament of pas nadat er door een arts is bepaald dat je niet meer wilsbekwaam bent.

Degene die een volmacht heeft, kan jouw zakelijke belangen behartigen, zoals het doen van bankzaken of het verkopen van jouw woning als je naar een verzorgingshuis gaat. Heb je geen levenstestament en ben je niet meer in staat om zaken te regelen, dan stelt de kantonrechter iemand aan: je kunt dan niet zelf meer kiezen.

Voorwaarden

Je hebt de Nederlandse nationaliteit.

Je beheerst de Nederlandse taal.

Je bent minimaal 18 jaar en niet ouder dan 75 jaar.

Je doet zelf je administratie.

Je verblijft niet in een zorginstelling.

Je lijdt niet aan een ziekte die van invloed kan zijn op je verstandelijke vermogens (bijvoorbeeld een verstandelijke handicap, depressiviteit, dementie of ziekte van Alzheimer).

Je bent wilsbekwaam.

Wat kost het?

Voor 1 levenstestament betaal je €249.

Voor je partner én jezelf betaal je voor 2 levenstestamenten €349. Als partners geef je elkaar een zakelijke en medische volmacht. Naar keuze wijzen jullie extra gevolmachtigden aan. Jullie leggen beiden jullie medische wensen vast.

Er zijn geen bijkomende kosten.

Wat krijg je ervoor?

Na betaling ontvang je de factuur, overzicht van de vragen en antwoorden, het concept levenstestament en een toelichting bij het levenstestament per e-mail.

De notaris checkt je levenstestament, maar geeft geen juridisch of fiscaal advies.

Je moet het levenstestament bij de notaris ondertekenen. Hij zorgt voor registratie bij Centraal Levenstestamenten Register (CLTR).



