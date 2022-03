Wat is resomeren?

Bij resomeren wordt het lichaam ontbonden door middel van een chemisch proces. Het lichaam gaat in een drukvat waar het in een vloeistof oplost. Net als bij cremeren blijft er na resomeren as over. Met deze as kun je hetzelfde doen als met de as die na een crematie overblijft. Je kunt het bijvoorbeeld bewaren in een urn of verstrooien.

Uit onderzoek is gebleken dat resomeren milieuvriendelijker is dan begraven of cremeren.

Is resomeren al toegestaan?

Op dit moment is resomeren nog niet toegestaan in Nederland. In 2020 maakte de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken bekend resomeren te willen toestaan als nieuwe vorm van lijkbezorging. De Tweede Kamer moet het voorstel nog goedkeuren. Resomeren wordt dan een onderdeel van de nieuwe uitvaartwet. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in de loop van 2022 goedgekeurd.

Wat kost resomeren?

Het is nog niet bekend wat resomeren gaat kosten. Er zijn nog geen tarieven omdat de mogelijkheid tot resomeren nog niet is toegestaan. De resomatoria zullen de tarieven gaan bepalen, net als crematoria die tarieven voor een crematie bepalen. Uiteraard zullen de kosten ook afhangen van vraag en aanbod.