Kind meeverzekerd op uitvaartpolis

Bij de meeste verzekeraars is een (ongeboren) baby automatisch meeverzekerd. Meestal is dat vanaf 20 weken zwangerschap. En tot 30 of 60 dagen na de geboorte. Uiteraard moet wel één van de ouders een uitvaartverzekering hebben.

Na deze periode, meestal 30 of 60 dagen, is je kind niet meer automatisch meeverzekerd. Je moet je kind dan bijschrijven op de polis van je uitvaartverzekering. Je kind blijft dan meestal wel gratis meeverzekerd. Bij sommige verzekeraars betaal je een lagere premie voor je kind. Dit geldt bij de meeste verzekeraars tot je kind 18, 21 of 25 wordt.

De dekking en voorwaarden verschillen per verzekeraar. Check deze vooraf goed.

Overzicht verzekeraars

Hieronder lees je per verzekeraar vanaf wanneer je kind meeverzekerd is. En of dat gratis is. Check de precieze dekking en voorwaarden wel bij je verzekeraar. Die kunnen bijvoorbeeld verschillen in:

De hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd.

Of de uitvaartondernemer van de verzekeraar de uitvaart moet verzorgen.

Hoe lang je zelf verzekerd moet zijn voordat je je kinderen kunt meeverzekeren (wachttijd).

(ongeboren) baby

automatisch meeverzekerd? Kind automatisch meeverzekerd Tot welke leeftijd Kind gratis meeverzekerd Ardenta ja nee, bijschrijven 21 Ja DELA ja, gratis tot 60 dagen na geboorte nee, binnen 60 dagen bijschrijven 25 nee, tegen lagere kinderpremie Lifetri



ja, gratis vanaf 20 weken zwangerschap tot 3 maanden na geboorte nee, binnen 3 maanden bijschrijven 18 Ja Monuta

ja, vanaf 20 weken zwangerschap tot 1 maand na geboorte nee, na 1 maand bijschrijven 18 Ja

De genoemde dekkingen gelden voor de huidige of nieuwe polissen van de uitvaartverzekeraars. Check jouw dekking en polisvoorwaarden dus goed. In sommige 'oude' polisvoorwaarden zijn kinderen pas na een leeftijd van bijvoorbeeld 30 dagen meeverzekerd. Overlijdt een baby voor die tijd of komt het levenloos ter wereld, dan wordt er niets uitgekeerd.

Eigen uitvaartverzekering kind

Je kunt ook een eigen uitvaartverzekering voor je kind afsluiten. Het voordeel is dat je dan een waarde opbouwt. Dit gebeurt niet als je je kind meeverzekert op je eigen polis. In ruil daarvoor betaal je wel een premie. Die is meestal erg laag. Het is goed om de premies en voorwaarden van de verschillende aanbieders door te nemen.