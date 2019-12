AEG SoftGrip wijnglazenhouders

Eerste indruk|SoftGrips zijn wijnglazenhouders die in een aantal AEG ProClean vaatwasser zitten. Is het handig?

Conclusie

AEG SoftGrips zetten de wijnglazen inderdaad stabiel vast tijdens het afwasprogramma, maar het werkt niet bij alle soorten wijnglazen even goed. Of het een uitkomst voor je is, hangt af van de regelmaat waarmee wijnglazen worden gewassen en welke wijnglazen je gebruikt. Voor de indeling en plaatsing van het overige couvert is het niet handig.

Wat zijn SoftGrips?

AEG SoftGrips zijn een soort siliconen houders om wijnglazen in vast te klemmen tijdens een wasprogramma in de vaatwasser. Met behulp van de SoftGrips klem je de steel van het wijnglas vast, waardoor het glas stabieler staat. Volgens AEG zet je de glazen zo zachtjes maar stevig in de optimale positie voor een veilige reinigingsbeurt.

De SoftGrips zitten aan het kopjesrek vast. Er zitten 6 SoftGrips aan elke kant van de lade. Het rekje met SoftGrips is ook in de onderste lade te bevestigen.

SoftGrips zijn te vinden in de volgende modellen uit de nieuwste generatie AEG ProClean vaatwassers:

F65712W0P

F66600IM0P

F66600VI1P

F66702MOP

F66705VI1P

F78600VI1P



F88705VI1P

F88705VI1P F99705VI1P

De test

We plaatsten verschillende soorten wijnglazen in de SoftGrips. De wijnglazen hadden verschillende hoogtes, breedtes en steeldiktes. De SoftGrips zijn getest in de inbouwvaatwasser AEG F99705VI1P.

Voordelen

​Wijnglazen met een steel blijven stabiel staan in de vaatwasser.

Het plaatsen en verwijderen van de glazen gaat gemakkelijk, vooral wanneer het steeltje van het glas dun is.

Er kunnen glazen met verschillende steeldiktes in de SoftGrips worden geplaatst.

Er kunnen glazen met verschillende hoogtes in de SoftGrips worden geplaatst, door het rekje in de onderste of bovenste lade te bevestigen.

Nadelen

Glazen met dikke stelen zijn lastiger te plaatsen.

Glazen met hele dikke stelen passen niet.

Wanneer je meerdere SoftGrips naast elkaar gebruikt, komen wijnglazen met standaard bolling tegen elkaar aan. Hierdoor is er een mogelijkheid dat de glazen elkaar beschadigen.