Bosch-vaatwasser

Soorten Bosch vaatwassers

Net als van de meeste merken zijn er van Bosch vrijstaande en inbouwmodellen te koop. Daarbij zijn er ook compacte of modulaire (halfhoge) en smalle vaatwassers.

Alle standaard vaatwassers beschikken over Zeolith, een stofje dat er voor zorgt dat er beter gedroogd wordt.

Verschillende series

De huidige Bosch-vaatwasserlijn is onderverdeeld in verschillende series: 2, 4, 6, en 8. Van meest eenvoudig tot meest geavanceerd. En er is ook nog een andere onderverdeling van series, namelijk PerfectDry (alle serie 8 modellen en een aantal serie 6), SuperSilence, SilencePlus en Silence (serie 2).

Het hangt af van de winkel welk model je er kunt kopen. Vaatwassers worden selectief gedistribueerd, wat betekent dat winkels bepaalde modellen wel of niet kunnen of willen verkopen en andere juist wel.

Series

Inbouwvaatwassers

Serie 2 : modelnamen hebben een 2 als eerste cijfer na de 3 letters.

Prijs ca €400 - €600.

Ze hebben energielabel A+ of een enkele A++, en bijna altijd een polinox kuip .

Het zijn Silence of SilencePlus modellen en zijn over het algemeen dus iets minder stil dan de hogere series. Het zijn simpele, basic modellen, met minder snufjes, programma’s en flexibiliteit dan de andere series.

Prijs ca €500 - €750.

Het zijn SuperSilence of SilencePlus modellen.

Een aantal heeft VarioFlex korven , een aantal alleen in hoogte verstelbare bovenkorven (Variokorven).

De meesten hebben een rvs kuip.

Een aantal heeft een polinox kuip .

Deze serie heeft een LED-display.

Prijs ca €600 - €900.

Het zijn SuperSilence of PerfectDry machines, TimeLight (resterende tijd wordt op de vloer geprojecteerd), VarioFlex of VarioflexPro korven voor flexibiliteit door verstelmogelijkheden.

De meesten hebben een LED-touch-display. Een enkele heeft een TFT-touch-display.

Prijs ca 700 - €1300. Het zijn allemaal SuperDry modellen.

Ze hebben HomeConnect, TimeLight (resterende tijd wordt op de vloer geprojecteerd), TFT-touch-display , VarioFlexPro korven voor flexibiliteit door verstelmogelijkheden en OpenAssist.

Met OpenAssist open je de volledig geïntegreerde vaatwasser door de voorkant van de machine aan te raken.

Vrijstaande vaatwassers

Serie 2 : modelnamen hebben een 2 als eerste cijfer na de 3 letters.

Prijs ca €350 - €500.

Ze hebben energielabel A+ of een enkele A++, en bijna altijd een polinox kuip .

Het zijn Silence of SilencePlus modellen en zijn over het algemeen dus iets minder stil dan de hogere series. Het zijn simpele, basic modellen, met minder snufjes, programma’s en flexibiliteit dan de andere series.

Prijs ca €500 - €750.

Het zijn SuperSilence of SilencePlus modellen.

Een groot aantal heeft VarioFlex korven , een aantal alleen in hoogte verstelbare bovenkorven (Variokorven). De meeste hebben een rvs kuip. Een aantal heeft een polinox kuip.

Ze hebben een groot LED-display, op een enkele uitzondering na.

Prijs ca €600 - €900.

Er zit veel variëteit in de modellen binnen deze serie. De verschillen zitten in de energiezuinigheid (A+ tot A+++), geluid (38 tot 44 dB), de mogelijke functies en de flexibiliteit; VarioFlex of VarioflexPro korven .

Het zijn SuperSilence(Plus) of PerfectDry machines.

De modellen hebben een rvs kuip.

Deze serie heeft HomeConnect en een TFT-touch-display , terwijl de overige modellen een LED-touch-display heeft.

Modelnamen ontleden

Aan de modelnaam van Bosch-vaatwassers is wat informatie af te leiden. De eerste 3 letters bijvoorbeeld zeggen iets over of het vrijstaand, inbouw, onderbouw, (volledig) geïntegreerd is en of het een klein model is of juist hoog. Het cijfer erna geeft de serie weer. Het tweede cijfer geeft het aantal programma’s weer.

Bijvoorbeeld:

S P S is een smalle (45cm) vrijstaande vaatwasser.

S is een smalle (45cm) vrijstaande vaatwasser. SM S is een normale vrijstaande vaatwasser.

is een normale vrijstaande vaatwasser. SM U is een vaatwasser die onder gebouwd kan worden.

is een vaatwasser die onder gebouwd kan worden. S K S zijn compacte vaatwassers die ongeveer halfhoog zijn en bijvoorbeeld op een aanrechtblad gezet kunnen worden.

S zijn compacte vaatwassers die ongeveer halfhoog zijn en bijvoorbeeld op een aanrechtblad gezet kunnen worden. SM I staat voor een integreerbare vaatwasser.

staat voor een integreerbare vaatwasser. SMV, SME en SMA voor een volledig ingebouwde vaatwasser en als de tweede letter een B is, betekent dit dat deze extra hoog is, en dus onder een hoger tafelblad past.

Bosch of Siemens?

Vaatwassers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt dan, en soms een aantal programma’s. De modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

De series van Siemens vaatwassers zijn onderverdeeld in iQ100, iQ300, iQ500 en iQ700, waarbij iQ700 modellen weer over HomeConnect beschikken en heel zuinig en stil zijn, en serie iQ100 de meest simpele modellen bevat. De serie is afleidbaar uit het tweede cijfer na de 2 letters.

Hoge modellen hebben een X als tweede letter. Het derde cijfer staat voor het aantal programma’s.

Een goed merk

We vroegen ruim 5200 consumenten hoe tevreden ze zijn over hun vaatwasser. Meer weten over welk merk zij het beste vinden? Bekijk de resultaten van de enquête over merktevredenheid.

