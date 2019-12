EvaTrio Glassdrainer

Eerste indruk|De glassdrainer van EvaTrio zou de oplossing zijn voor wijnglazen die niet goed in de vaatwasser blijven staan. Het is een rekje waar 4 wijnglazen in gehangen kunnen worden.

Glass drainer: review

Veel mensen zullen het probleem herkennen dat wijnglazen niet in elke vaatwasser altijd stabiel in de vaatwasser blijven staan. EvaTrio heeft daarom een houder bedacht waarin 4 wijnglazen gehangen kunnen worden. Klinkt goed en ziet er mooi uit, maar het is in de praktijk niet erg handig.

Geen waterafvoer

De naam 'drainer'- Engels voor vergiet of afvoer - schept de verwachting dat de glazen helemaal droog uit de vaatwasser komen. Dat is echter verre van waar. De onderkant van de voet van een wijnglas is hol. Omdat de glazen rechtop hangen blijft er water staan in die holte, ook na de droogfase. Voorzichtig de wijnglazen verwijderen dus zodat niet alle andere vaat weer nat wordt en dan afdrogen.

Veel ruimte

Een ander nadeel is dat de glassdrainer in verhouding tot wijnglazen in het glazenrek veel ruimte inneemt. Als je ook borden en pannen in het onderste rek hebt staan, past hij soms alleen over het bestekmandje, waardoor er nog maar plaats is voor 2 wijnglazen.

Wat is de glassdrainer

De glassdrainer is een houder voor wijnglazen. Hij is 21,5 cm breed, 43 cm lang en 25 cm hoog.

Hij past alleen in de onderste mand van de vaatwasser. Er passen aan beide kanten 2 wijnglazen.

Als je hem gebruikt moet het bovenste rek wel op de hoogste stand anders kunnen de bovenste sproeiarmen niet draaien.