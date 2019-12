Siemens vaatwassersets

Siemens vaatwasserset: review

Conclusie

Als je de ruimte hebt kan het handig zijn; een set van twee compacte vaatwassers. Hiermee hoef je namelijk geen vuile vaat op je aanrecht te zetten als je vaatwasser draait. Kost je alleen wel een stuk meer in aanschaf, ruimte, water en energie.

Feestje

Terwijl de ene vaatwasser draait of nog niet uitgeruimd is, kun je de andere inruimen. Vooral bij verjaardagen en feestjes handig, omdat je vuile kopjes, schotels, gebaksbordjes en dergelijke wast, terwijl je dat van de volgende visite in de andere vaatwasser zet.

Bij het klaarmaken van een uitgebreid diner kun je schaaltjes, pannen en kookgerei laten wassen terwijl je kookt, en dat wat je dan weer vies maakt ook meteen van het aanrecht ruimen.

Omdat je ze tegelijk kunt draaien, kun je ook al je vaat (12, 14 of 16 standaardcouverts) in een keer wassen.

Ruimte

Een nadeel is dat het veel ruimte in je keuken inneemt; iets meer dan een gewone inbouwvaatwasser. Het past ook niet onder een normaal aanrecht, dus moet het in een hogere kast boven elkaar, of naast elkaar ingebouwd worden. Doordat je het hoger in kunt bouwen, gaat het inruimen ergonomischer.

Het inruimen van de vaatwassertjes vergt wat creativiteit, maar er passen dan ook grote borden, schalen en pannen in.

Zuinig?

Compacte vaatwassers zoals deze zijn een stuk minder zuinig dan normale vergelijkbare inbouwvaatwassers. Ze gebruiken meer energie en water. Ook is de aanschafprijs een stuk hoger dan een vergelijkbare inbouwvaatwasser voor 12 of meer couverts.

Alternatief

Als je maar een kleine keuken hebt, en toch een vaatwasser wilt hebben, kun je ook een deel van deze sets kopen. Bijvoorbeeld de SK76M540EU van 45cm hoog.

De testresultaten van dit model komen eind april online. Je kunt nu al de specificaties van dit model bekijken en vergelijken in onze productvergelijker.

Ook de specificaties van de sets en het 60cm hoge model kun je vergelijken in onze productvergelijker.

Wat is de Siemens vaatwasserset?

De vaatwassersets van Siemens bestaan uit twee compacte vaatwassers met A+-energielabels. Je bouwt ze boven of naast elkaar in.

Er zijn 3 sets te koop:

De SK76SET (€1020) met ruimte voor 2x6 couverts is 2x45cm hoog.

De SC76SET (€1250) met ruimte voor 2x8 couverts is 2x60cm.

De SKSC76SET (€1133) met ruimte voor 1x6 en 1x8 couverts is 1x45 en 1x60cm hoog.

Ze passen niet boven elkaar onder een normaal aanrecht en nemen samen meer ruimte in dan een standaard inbouwvaatwasser.

De compacte vaatwassers zijn ook los te koop. Het 45cm hoge model gaan we testen. Dit is de SK76M540EU.

Programma's

Ze beschikken over 6 programma's:

Intensief 70°C:

Auto 45-65°C:

Eco 50°C:

Zacht 40°C:

Snel 45°C:

Voorspoelen.

Je kunt ze tot 24 uur voorprogrammeren. Met de VarioSpeed Plus-functie was je de vaat in minder dan helft van tijd. Ze beschikken over een flexibel korfsysteem met neerklapbare bordenrekken, variabele bestekkorven en kopjesrekken. Je kunt ze tegelijk laten draaien of om de beurt.