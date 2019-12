1 Finish QuantuMatic

Eerste indruk|We testten Finish QuantuMatic: een vaatwasmiddel in een reservoir dat je pas na 12 vaatwasbeurten weer hoeft bij te vullen. Is dit inderdaad het ‘revolutionaire systeem’ dat Finish QuantuMatic belooft?

Wat is Finish QuantuMatic?

Het ‘revolutionaire systeem’ van Finish (voorheen Calgonit) is een cilindervormig reservoir dat je in het bovenste rek van de vaatwasser klemt. Bij elke vaatwasbeurt geeft hij automatisch een afgepaste hoeveelheid vaatwasmiddel vrij. Er zit voldoende vaatwasmiddel in voor 12 vaatwasbeurten, zonder tussentijds bijvullen. Je hebt er dus 12 afwasbeurten lang geen omkijken meer naar.

Telsysteem

Een ‘intelligent’ telsysteem houdt bij hoeveel afwasbeurten je nog te gaan hebt. Als het reservoir na 12 wasbeurten leeg is, gaat er een navulling in.

Beloften

Finish QuantuMatic belooft:

• een uitzonderlijke glans op uw gehele vaat;

• uitstekende reiniging - het verwijdert zelfs de hardnekkigste vlekken;

• werkt automatisch gedurende 12 vaatwasbeurten zonder na te vullen.

Kort programma

Finish QuantuMatic kan niet worden gebruikt met het korte of snelle afwasprogramma van de vaatwasser en ook niet met de functie die 30 minuten bij het programma optelt of ervan afhaalt.

Verkrijgbaarheid

Een starterset met het reservoir en een vulling voor 12 wasbeurten kost €13. Een navulling voor 24 wasbeurten €9.

We testten of Finish QuantuMatic de mooie beloften ook waarmaakt.



Testresultaat

Het installeren van de Finish QuantuMatic in de vaatwasmachine is binnen een mum van tijd gebeurd: je hoeft alleen de houder met het vaatwasmiddel (die je dus ook in navulverpakking kunt kopen) aan het bovengedeelte te bevestigen en het geheel aan het bovenste rek van de vaatwasser te klikken.

Bevestigen

Als het geheel iets te hoog is om goed in het rek te passen, dan kun je de hoogte een beetje aanpassen. Er staat niet op de verpakking waar in het rek de Finish QuantuMatic geplaatst moet worden. Dat is maar goed ook, want in sommige vaatwassers zit aan het bovenste rek een handvat, waar de clip van de QuantuMatic niet overheen past. Je verliest wel wat ruimte met de QuantuMatic in het rek: ongeveer ter grootte van een forse koffiemok.

Telsysteem

Bovenop de QuantuMatic zit een telsysteem dat bijhoudt hoeveel wasbeurten je nog hebt te gaan. Het bestaat uit een ring met cijfers die het aantal afwasbeurten aangeeft, en een balletje dat na elke afwasbeurt één plaats opschuift. Als het balletje op zijn plek ligt en het afwasmiddel is zichtbaar door het venstertje, dan is de QuantuMatic klaar voor de volgende afwasbeurt.

Beperkingen

De QuantuMatic kan niet gebruikt worden bij het verkorte of snelle afwasprogramma. En het reservoir moet eerst afkoelen voor hij opnieuw gebruikt kan worden, anders komt er geen vaatwasmiddel uit.

Afwasresultaten

We vergeleken de afwasresultaten van Finish QuantuMatic met die van de Finish (Calgonit) Quantum vaatwastabletten. We testten met 4 verschillende soorten vuil:

• bleekvuil, zoals thee;

• aangebrande melk;

• zetmeel, zoals bindmiddel en pap;

• eiwitvuil, zoals vlees, ei en melk.

Bij het bleekvuil doet QuantuMatic het beter dan de vaatwastabletten. Maar bij het eiwitvuil doen de tabletten het weer beter. Over de hele linie doen beide vaatwasmiddelen het ongeveer even goed.

Droogresultaten

In de droogresultaten zien we nauwelijks verschil tussen de QuantuMatic en de Quantum vaatwastabletten. De tabletten doen het maar marginaal beter.

Glans

We vergeleken de glans bij wijnglazen en limonadeglazen. QuantuMatic doet het bij de wijnglazen ietsje beter dan de tabletten, en duidelijk beter bij de limonadeglazen.

Kosten

Een QuantuMatic-starterset met het reservoir en een vulling voor 12 wasbeurten kost €13. Dat komt neer op €1,08 per afwasbeurt. Een navulling voor 24 wasbeurten kost €9, dus €0,37 per afwasbeurt. Een doos met 20 Finish Quantum Tabs kost €5,80: €0,29 per afwasbeurt. Afwassen met Finish QuantuMatic is per vaatwasbeurt dus minstens 8 cent duurder dan afwassen met Finish Quantum tabletten. Met zes afwasbeurten per week is de QuantuMatic jaarlijks ongeveer €25 duurder dan de Finish tabletten.

Conclusie

Finish QuantuMatic vaatwasmiddel werkt goed en is handig in het gebruik. Maar hij neemt ook ruimte in in de vaatwasser en hij is niet bruikbaar met het korte afwasprogramma. Alleen bij de glans zijn de resultaten beter dan die van de Finish vaatwastabletten. Bovendien is het QuantuMatic-systeem minstens 8 cent per vaatwas duurder dan de Finish-tabletten. Wij vinden het middel die meerprijs niet waard.



