KitchenAid In-sink

Eerste indruk|KitchenAid is geen grote speler op de vaatwassermarkt maar komt wel met een opvallende nieuwe introductie. De In-Sink is een kleine vaatwasser die in een gootsteen kan worden ingebouwd (afmetingen 56,0x87,6x55,9 cm ). Hij is voorzien van 4 programma's, geschikt voor 5 couverts en heeft 2 bestekkorven.

In-sink: review

De In-sink bouw je in de spoelbak, maar dat wil niet zeggen dat je de spoelbak niet meer kunt gebruiken. Door het rek en de sproeiarmen te verwijderen is de vaatwasser weer gewoon een spoelbak. De afvoerstop draai je een kwartslag tegen de klok in en til je op om water weg te laten lopen. Er wordt wel gewaarschuwd hem niet helemaal te vullen als je hem als spoelbak gebruikt en deze helemaal leeg te laten lopen voor je hem weer als vaatwasser gebruikt.

Opletten geblazen

De vaatwasser is natuurlijk af te sluiten met een deksel. Dan heb je ook wat meer werkruimte. Maar let wel op, tijdens het drogen is de deksel erg heet. En aan het einde van de cyclus schiet de deksel automatisch open waardoor de stoom kan ontsnappen. Je kan ook niets op de deksel plaatsen als een wasprogramma bezig is. Omdat een programma 147 minuten duurt kan dat vervelend zijn.

Conclusie

Deze manier van integreren van een vaatwasser is handig voor de kleinbehuisden, maar erg zuinig is hij niet. Met de geclaimde 8 liter water en 0,8 kWH kunnen sommige standaard vaatwassers 2,5 keer zoveel afwas wassen. Daarbij is hij behoorlijk aan de prijs.

