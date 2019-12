Eerste indruk|De kookbloem is een flexibele siliconen deksel die je kunt gebruiken tegen overkoken, maar ook om te stomen of als antispatdeksel.

Wat is de kookbloem?

De kookbloem heeft drie functies:

Voorkomt overkoken; Met het binnenste deel eruit is de kookbloem ook te gebruiken als antispatdeksel; Met een gewone deksel erop is hij ook te gebruiken voor het stomen van groenten.

De kookbloem is verkrijgbaar in twee maten (diameter van 25,5 cm en 29 cm). Ze zijn geschikt voor pannen met een diameter van 14 tot 26 cm en een vlakke rand.

De kookbloem is hittebestendig tot 300 °C en kan in de vaatwasser.

Hij is verkrijgbaar in 7 verschillende kleurcombinaties.

Benieuwd wat wij van de Kookbloem vinden? Lees onze review.

Kookbloem: review

Conclusie

De kookbloem voorkomt inderdaad dat gerechten overkoken, maar als de pan heel vol is, kan er wel wat water tussen de kookbloem en de pan sijpelen.



Met een niet te volle pan is het overkoken dus opgelost. Maar omdat de kookbloem in de pan ligt en hij overtollig kookwater bovenop opvangt, is het moeilijk om hem met één hand op te tillen bij het roeren, zonder kookwater te morsen op de kookplaat. Je moet hem eigenlijk wel eerst met twee handen optillen, het water terug in de pan laten lopen en hem dan even wegleggen.

Zoals bij elke deksel is het ook oppassen voor de hete stoom die vrijkomt als je de kookbloem optilt. Pak hem daarom echt beet bij de twee kleine handvatten.

Kleine hoeveelheden

Stomen met de kookbloem gaat prima. Maar omdat hij niet al te diep is kan je er maar kleine hoeveelheden mee stomen. Daarbij is het ook zoeken naar een geschikte deksel die erop past en waar de groente ook onder past.

Ook als spatdeksel doet hij zijn werk. Daarvoor moet wel het binnenste deel verwijderd worden maar dat gaat prima.

Ons panel had er €5 voor over, maar helaas is de kookbloem veel duurder.