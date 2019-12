Eerste indruk|Miele introduceert vaatwastabletten die extra snel oplossen. Je zou ze vooral goed kunnen gebruiken bij het korte programma op Miele-vaatwassers. Is 3 uur wachten op een schone vaat niet meer nodig? We probeerden de tabletten uit.

Conclusie

De UltraTabs Multi krijgen de vaat goed schoon in combinatie met het QuickPowerWashprogramma. Beter dan het A-merk alles-in-1-tablet waarmee we de resultaten vergeleken. Helemaal droog wordt de vaat niet, maar de Miele-tabletten doen het beter dan het A-merk-tablet.

Test

Snel even een vaatwasprogramma draaien? Veel vaatwassers hebben hier een snel programma voor. Op Miele machines heet dit ‘QuickPowerWash’ en het doet de vaat in 1 uur. Een stuk sneller dan het hoofdprogramma, dat doet er 3 keer zo lang over. De Miele UltraTabs Multi zouden goed te combineren zijn met dit korte programma, omdat ze sneller oplossen dan gewone tabletten. We vergeleken de tabs met een A-merk alles-in-1-tablet.

Schoon?

De tabletten van Miele krijgen met het QuickPowerWash programma de vaat goed schoon, beter dan de alles-in-1-tabletten van het A-merk. De vaat wordt zelfs met het snelwasprogramma en de UltraTabs net zo schoon als met het hoofdprogramma dat we draaiden met een los poeder, zout en glansspoelmiddel.

Droog?

De UltraTabs drogen de vaat beter dan het A-merk-tablet. Maar de vaat wordt met het QuickPowerWash programma en de MultiTabs niet helemaal droog. Dat zien we vaker bij korte programma’s, de snelheid gaat vooral ten koste van de droogresultaten.

Energieverbruik

Het QuickPowerWashprogramma wast niet bepaald zuinig. Het verbruikt evenveel energie als het hoofdprogramma.

Prijs

Voor zo’n snelle schone vaat betaal je wel. Een Miele tablet kost 40 cent, zo’n 3 keer zoveel als het A-merk tablet.