Bauknecht GSIK 5011 A+

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze volledig geintegreerde machine van Bauknecht heeft geen automatisch programma .Als standaard programma wordt hier het eco-programma genoemd. We hebben daarnaast het hygiene programma getest omdat deze voor een normale bevuilding wordt geadviseerd. De kosten over 8 jaar zijn berekend met het hygieneprogramma. Het ecoprogramma is zuinig maar doet het niet erg goed. Gebruik voor echt vuile vaat het 65 graden programma of het intensieve. Het ecoprogramma duurt met 180 minuten wel wat lang.