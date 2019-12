Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Indesit DIFP 8B+96 Z is een volledig geïntegreerde vaatwasser voor 14 couverts, met een bestekmand onderin. Hij is tot 12 uur voor te programmeren en beschikt over 8 programma's, waaronder een voor babyproducten, korte, eco- en intensieve programma's.