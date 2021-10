Miele G 5050 SCVi EDST

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele G 5050 SCVi is volledig integreerbaar en heeft energielabel E. Deze machine is geschikt voor 14 couverts en is per half uur tot 24 uur van te voren in te stellen. In het boven- en onderrek kun je een paar houders inklappen. Voor bestek is er een aparte lade.