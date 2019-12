Sun Expert Gel Extra Power

Eerste indruk|Een gel voor in je vaatwasser om je vaat mee schoon te krijgen. Handig om de hoeveelheid aan te passen aan de wasbeurt. Deze gel wast de vaat prima schoon, maar is in de meeste gevallen wel iets duurder dan in tabletvorm.

Conclusie

Met deze gel kun je je vaatwasmiddel doseren. Dat is handig, omdat je dan de hoeveelheid wasmiddel kunt afstemmen op de wasbeurt. De gel wast prima schoon. Per wasbeurt betaal je in de meeste gevallen wel iets meer dan de vergelijkbare vaatwastabletten. Dit maakt de gel geschikt voor wasbeurten waarbij tabletten minder handig zijn.

Sun vaatwasgel

Naast de bekende vaatwastabletten, heeft Sun ook een gel om de vaat schoon te maken. Het is alles-in-1, net als bij vaatwastabletten. Glansspoelmiddel en zout zijn in principe dus niet nodig.

Deze gel gebruik je in het doseerbakje van je vaatwasser. Afhankelijk van hoe hard je water is en hoe vuil de vaat, kun je iets meer of minder in het bakje doen. Voor zacht tot gemiddeld water gebruik je 15 tot 20 ml. Voor hard water 20 tot 25 ml. Kijk voor het juist doseren naar de streepjes in het doseerbakje. 15 ml is ongeveer een derde van je doseerbakje.

Er is ook een 'extra shine&protect gel' verkrijgbaar. Deze gel heeft dezelfde ingrediënten en prijs, maar waarschijnlijk zijn de verhoudingen van de ingrediënten net iets anders. We hebben alleen de Extra Power gel geprobeerd.

Vloeibaar is doseerbaar

Gel heeft als voordeel dat je gemakkelijker kunt doseren dan met vaatwastabletten. Zo gebruik je niet teveel en blijven er geen restjes achter.

Vaatwastabletten zijn eenvoudig en werken vaak prima. Maar wanneer een vaatwasprogramma korter is of een lagere temperatuur heeft, kan het voorkomen dat een tablet niet volledig oplost. En als de vaatwasser niet helemaal vol is, gebruik je met een tablet te veel wasmiddel.

De gel is gemakkelijk te doseren en daarom aan te passen aan het programma en de vaat. Draai je een kort of kouder programma, of heb je maar een beetje vaat, dan kun je minder gebruiken. Als je vaat erg vuil is, gebruik je iets meer. Het is wel even wennen om de gel goed in het bakje te krijgen. En het zal even uitproberen zijn hoeveel nodig is. Meer doseren dan nodig is, is met een gel misschien verleidelijk, maar wel zonde.

Schone vaat

We hebben het middel een keer gebruikt met een hele vieze vaat. Deze vaat is bevuild zoals gebruikelijk bij een vaatwasmiddelentest: met ingedroogde thee, pasta, gehakt, crème brûlee, aangekoekte melk, eigeel en zetmeel. Omdat het zo vuil is, en het water vrij hard, gebruikten we de maximale dosering van 25 ml gel.

De schoonmaakprestaties van de gel lijken prima. Het middel werkt zoals je mag verwachten van een merk als Sun. Vooral de theeresten (bleken) en gehakt maakt de gel opvallend goed schoon. De overige vieze vaat wordt gemiddeld schoon.

Prijs

De fles heeft een richtprijs van €7,10. Wanneer je de minimale dosering gebruikt, kun je hier 28 wasbeurten mee doen. Per wasbeurt is dit voordeliger dan de alles-in-1 vaatwastabletten van Sun Expert Extra Power (€7,00/24). Maar wanneer je kiest voor de maximale dosering, zoals in onze test, dan zijn de vaatwastabletten voordeliger.

Heb je zacht water én een niet zo'n vieze vaat, dan bespaar je €0,04. Maar heb je hard water óf altijd een heel vieze vaat, dan is de gel per wasbeurt €0,05 tot €0,13 duurder.

Dit maakt de gel geschikt om te gebruiken wanneer een lage dosering prima is en vaatwastabletjes mogelijk niet goed oplossen.



Wordt je vaat niet goed schoon? Bekijk onze tips en oplossingen voor andere problemen.

