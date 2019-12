Handig, een vaatwastablet. Maar kun je het beste kiezen voor een classic of een all-in-one? Ook geven we je tips over hoe je vaatwastabletten, glansspoelmiddel en onthardingszout het beste kunt gebruiken.

Classic of all-in-one vaatwastabletten?

Een classic vaatwastablet bevat alleen wasmiddel. Daarbij voeg je apart glansspoelmiddel en zout toe.

Een all-in-one tablet heeft alle benodigdheden voor reiniging, ontharding en streeploos opdrogen samengevoegd in één vaatwastablet. Lekker makkelijk. Daarnaast hebben ze vaak ook extra functies, zoals metaalbescherming of anti-glascorrosie.

Uit onze meest recente test vaatwastabletten blijkt dat je het beste kunt kiezen voor all-in one-tablet. Deze reinigen beter dan de classic tabletten. Maar classic tabletten met los zout en glansspoelmiddel krijgen de vaat over het algemeen het beste streeploos droog. Toch zijn er all-in-one-tabletten die dit ook prima doen. En als de vaat niet mooi opdroogt, kun je wat glansspoelmiddel toevoegen.

Er kleven ook wat nadelen aan all-in-one-vaatwastabletten. Lees meer over de vergelijking tussen vaatwastabletten en losse vaatwasmiddelen.

De beste vaatwastabletten

In 2017 hebben we zowel classic als all-in-one vaatwastabletten getest. Wil je weten welk middel de vaat het beste schoon krijgt? Bekijk de resultaten van de test vaatwasmiddelen.

Vaatwasmiddelen doseren

Per vaatwasbeurt gebruik je 1 vaatwastablet. Heb je minder (vieze) vaat of een kort wasprogramma, dan kun je het blokje eventueel doormidden breken. Maar het beste draai je gewoon een volle vaatwasser op een volledig programma.

Met een all-in-one tablet is het niet nodig glansspoelmiddel of zout toe te voegen. Maar als de vaat niet goed droog wordt of je last krijgt van strepen en kalkaanslag, dan kan het alsnog nodig zijn. Lees meer oplossingen voor problemen met je vaatwasser.

Bij een classic tablet stel je de juiste dosering glansspoelmiddel en onthardingszout in.

Kan het vaatwastablet ook los in de machine?

Afhankelijk van het middel en de vaatwasser is het best mogelijk om hiermee een schone vaat te krijgen. Echter bestaat het risico dat het blokje al vroegtijdig is opgelost en weggespoeld tijdens het voorwassen. Wanneer je het blokje in het doseerbakje doet, gaat dit namelijk open op het moment in de wascyclus dat het wasmiddel nodig is. Als het programma een voorwasfase heeft, kun je beter het blokje pas toevoegen op het moment dat je het klepje open hoort gaan.

Lees meer veelgestelde vragen over vaatwassers

Vaatwastablet lost niet goed op

In sommige gevallen is het doseerbakje open, maar is het tablet niet goed opgelost. Dit gaat uiteraard ten koste van een schone vaat. Mogelijk is het programma dat je gebruikt niet geschikt, is het bakje niet goed open gegaan of is een sproeiarm geblokkeerd.

Lees meer over deze en andere vaatwasproblemen

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste vaatwassers

Lees ook: