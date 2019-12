Washplate: wat is het?

De Washplate is een kunststof 'bord' ter grootte van een pizzabord waar je een vaatdoekje overheen kunt spannen. Washplate-met-vaatdoekje gaat in de vaatwasser en voilá: een 'hygiënisch schoon' vaatdoekje. Maar zo eenvoudig is dat niet.

Prijs

De Washplate wordt geleverd via www.washplate.nl met twee microvezeldoekjes. De gewone prijs voor dit pakket is €15, maar we kwamen hem nu afgeprijsd naar €10 tegen.

De Washplate en doekjes zijn ook los van elkaar te bestellen. Een losse Washplate kost €8 tot €12, losse doekjes €3 tot €4 per stuk afhankelijk van aanbiedingen.

Werking

Het werkt heel eenvoudig:

Neem het vieze vaatdoekje;

Span het om de Washplate;

Zet de hoeken van het doekje vast in de daarvoor bestemde gaten;

Zet het geheel in de vaatwasser;

Laat het meedraaien met een volledige vaatwasbeurt.

Voilá: het doekje is 'hygiënisch schoon' en weer klaar om gebruikt te worden.

Voordelen

Op www.washplate.nl worden allerlei voordelen van de Washplate genoemd en claims gedaan. Enkele voorbeelden:

De Washplate-methode levert minder werk op dan vaatdoekjes wassen in de wasmachine;

Met de Washplate kun je vaatdoekjes in de vaatwasser schoonmaken zonder dat ze door de machine gaan zwerven;

Met de Washplate kun je het vaatdoekje geheel uitgevouwen wassen waardoor er geen vuil en bacteriën in blijven zitten;

Met de Washplate was je vaatdoekjes vaker en heter dan in de wasmachine waardoor het beter werkt bij het doden van bacteriën;

Door de Washplate te gebruiken, dood je 99,998% van de bacteriën.

Maakt de Washplate al deze mooie verhalen waar? Bekijk onze review.

Washplate: review

De voordelen die de Washplate zijn minder groot dan wat op de website van Washplate staat.

Washplate gaat ervan uit dat mensen:

Vaatdoekjes in de wasmachine op 40 °C wassen;

Dagelijks een vaatwasbeurt draaien van boven de 60 °C.

Voor wie dit opgaat, kan de Washplate-methode nog wel wat zijn. Maar als je er geen problemen mee hebt om vaatdoekjes op een 60 °C-bleekwas (in vrijwel alle witwasmiddelen zit bleek) in de wasmachine te draaien, is de Washplate overbodig.

De panelleden zijn niet echt enthousiast over de Washplate. Eén panellid vindt wel de bijgeleverde doekjes erg prettig, maar wast die toch liever in de wasmachine op 60 °C dan in de vaatwasser met de Washplate.

De beweringen

Volgens www.washplate.nl zijn de voordelen van de Washplate-methode onder meer:

Minder werk dan vaatdoekjes wassen in de wasmachine;

Omdat het vaatdoekje geheel uitgevouwen wordt gewassen, verdwijnen vuil en bacteriën;

Met de Washplate worden bacteriën beter gedood dan in de wasmachine, omdat je in de vaatwasser je vaatdoekjes vaker en heter wast dan in de wasmachine;

Met de Washplate-methode dood je 99,998% van de bacteriën.

Maar kloppen die beweringen eigenlijk wel?

De theorie

1: 'Minder werk dan vaatdoekjes wassen in de wasmachine'.

Volgens Washplate.nl zit dat werk hem in:

Opsparen van de vieze vaatdoekjes;

Op 90 °C wassen;

Ophangen, opvouwen en weer in het keukenkastje leggen.

Met de Washplate hoeft het doekje de keuken niet meer uit, maar ook daarbij zul je:

Het doekje eerst om het bord moeten spannen;

Het bord moet in de vaatwasser;

Na de vaatwasbeurt moet je het doekje uithangen om te drogen.

Zo veel minder werk is dat dus niet.

2: 'Vuil en bacteriën blijven niet zitten'

Washplate.nl legt uit dat als je vaatdoekjes opgevouwen in de bestekkorf van de vaatwasser legt, vuil en bacteriën er niet worden uitgewassen. Dan is het inderdaad beter om het doekje uitgevouwen en vastgezet in de Washplate te wassen.

Maar om vuil en dergelijke goed te verwijderen, is ook een goed werkend (af)wasmiddel, een hoge wastemperatuur en beweging van het wasgoed nodig. Vaatwasmiddelen zijn agressiever dan wasmiddelen, dus in dat opzicht zit het wel goed. Maar veel bewegen doet een doekje in de Washplate niet, en de vaat wordt vaak op minder dan 60°C gewassen.

3: 'Bacteriën worden beter gedood dan in de wasmachine'

Washplate.nl gaat er vanuit dat vaatdoekjes in de wasmachine op 40 °C worden gewassen, en in de vaatwasser op een programma van boven de 60 °C. Maar veelgebruikte vaatwasprogramma's wassen kouder dan 60 °C, terwijl een 60 °C-was in de wasmachine in veel huishoudens gewoon is.

4: '99,998% van de bacteriën worden gedood'

Om bacteriën te doden heb je nodig:

Een wastemperatuur nodig van minstens 60 °C;

Voldoende beweging en spoeling;

een (af)wasmiddel met een bacteriedodende werking.

Een wasbeurt in de afwasmachine voldoet niet altijd aan al die voorwaarden. En er zijn ook bacteriën die pas bij nóg hogere temperaturen het loodje leggen.

We hebben niet gemeten of er bacteriën waren achtergebleven op de doekjes na een vaatwasbeurt. Maar bij een (vaat)wasbeurt onder de 60 °C is het in elk geval in theorie onwaarschijnlijk dat het doekje (bijna) 99,998% bacterievrij is geworden.

De praktijk

Tot zover de theorie. We gaven het Washplate-pakket mee aan 3 proefpersonen. Enkele opvallende bevindingen: