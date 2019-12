Wat is Clickfree Automatic Back-up?

Met Clickfree maak je automatisch draadloos een back-up van foto's, video's, e-mails en andere documenten op een externe harde schijf. We hebben 3 producten van Clickfree uitgeprobeerd:

Transformer SE (€ 80);

C3 Wireless Backup (€ 150 / 500 GB);

Backup free C2 (€ 90 / 500 GB).

Clickfree werkt op verschillende computers, zowel Mac als Windows.

Wat doet Clickfree Automatic Backup?

Clickfree Automatic Backup doorzoekt de harde schijf van een computer naar relevante bestanden om te back-uppen. Het kijkt daarbij naar het type bestand en waar het staat. Clickfree kopieert geen programma's of systeembestanden, en is daar ook niet voor bedoeld. Je kunt de back-up gebruiken om bestanden over te zetten naar een andere computer of harde schijf.

Hoe werkt Clickfree Automatic Backup?

Zodra je een Clickfree product in een USB-poort plugt wordt het herkend als een nieuw Cd-rom station. Daarnaast is er nog een stationsletter waar de bestanden op worden opgeslagen. Het cd-romstation bevat het back-upprogramma. Dit start automatisch als Windows of Mac OS X het programma herkent.

Na het starten wacht het programma even, en is er een kans om eventueel instellingen te wijzigen. Als u daarna niets doet gaat het programma zelf aan de slag met de standaard-instellingen of de instellingen die je eerder hebt aangegeven.

Bekijk onze bevindingen met Clickfree Automatic Backup.

Review

We sloten de Clickfree Backup-producten aan op verschillende laptops met Windows Vista, Windows 7 en Mac OSX 10.6. De resultaten zijn wisselend.

Bekijk ook onze videobespreking op Youtube, met de Clikfree-producten in actie.

Clickfree Backupfree C2

Van het eenvoudigste Clicktfree-product uit deze test verwachtten we de minste problemen. Het bijgeleverde USB-kabeltje moet uit de behuizing worden gepeuterd. Het is bijzonder kort (7 cm); het kan in ieder geval nooit in de knoop raken. Eenmaal aangesloten kan het kastje niet vallen; wel belangrijk bij een harde schijf.



Helaas is installeren niet zo eenvoudig als gehoopt. Het programma start namelijk niet automatisch in Windows. Bij de Windows Vista-laptop moesten we hiervoor een instelling wijzigen (het was veranderd door een internet-beveiligingspakket). Ook onder Windows 7 werkte het niet vanzelf.

De handleiding geeft in een heel klein lettertype - en slecht vertaald Nederlands - aanwijzingen. Zoals over het opnieuw opstarten van de computer en het draaien van een reparatieprogramma. Ook dit werkte niet.

Na wat hand- en spanwerk kregen we uiteindelijk de automatische back-up aan de praat.

Oordeel: De 500GB Clickfree C2 kost €90 en dat is wat duurder dan een gewone losse harde schijf met een USB 3.0 aansluiting. Helaas stelt de Windows-software teleur.

Clickfree Transformer SE

Net zo gemakkelijk als het maken van toast staat er op de verpakking. Met Transformer SE kun je een harde schijf, iPod of iPhone omtoveren tot een Clickfree back-upoplossing. In Windows werkt automatisch opstarten goed, maar niet op de Mac.

De software van de Transformer SE doet een stuk moderner aan dan die van Clickfree Backupfree C2.

Oordeel: De Transformer SE is duur (€80) in vergelijking met 'normale' back-upoplossingen, maar doet zijn werk goed.

Clickfree C3 Wireless Backup

Om te zien is dit het mooiste kastje. Helemaal draadloos is het niet, want er is voeding bij nodig. Ook is er een USB- kabeltje dat je nodig hebt voor de eerste installatie. Bij de Clickfree Wireless Backup zit een goede snelstarthandleiding. Helaas is de back-upsoftware zelf helemaal in het Engels. Er zijn meerdere varianten te koop, wij probeerden het 500GB model.

De installatie gaat eenvoudig en soepel. Verrassend, want een draadloos product aansluiten is niet altijd zo eenvoudig.

Na installatie is het de bedoeling de draad niet meer te gebruiken. Dat voelt onwennig. Aan de kleur van het lampje is te zien of er een draadloze verbinding is (blauw) of niet (oranje). Met een icoon in de taakbalk is het back-upprogramma op te roepen.

Helaas is de communicatie niet perfect, soms geeft het kastje een goede verbinding aan, en de software niet. Even wachten helpt. Als er veel geback-upt moet worden dan duurt het lang, en ondervinden alle apparaten op het netwerk daar hinder van.

Oordeel: Dit is de duurste (€150), maar meest zorgeloze back-uplossing uit deze test. Eenmaal geïnstalleerd werkt het zonder er naar om te kijken. Helaas is de software alleen in het Engels.

Conclusie

We juichen iedere poging toe om het maken van back-ups op een computer eenvoudiger te maken. Het idee achter de Clickfree back-up- oplossing is goed, delen van de uitwerking ook. Helaas is niet alle software in het Nederlands, en zijn de Nederlandse versies niet goed vertaald. De verwachtingen van een eenvoudige installatie worden niet altijd waargemaakt. De Clickfree C3 Wireless Backup komt het dichtst bij een ideaal back-up product.

Pluspunten:

Clickfree Automatic Backup werkt zowel op Windows-computers als op Macs;

doet ruime aanname voor belangrijke bestanden en kopieert die;

eenvoudige installatie draadloos netwerk (bij Wireless Backup);

bestanden terugzetten is eenvoudig.

Minpunten

Probleemoplosser in de handleiding niet voldoende;

geen volledige back-up: kans op vergeten bestanden bij bijzondere programma's en bestandstypen;

vertalingen in het Nederlands wemelen van de fouten;

geen Nederlandstalige bediening en handleiding bij het draadloze model.

“Automatisch afspelen”

Het installatiegemak van de Clickfree producten leunt op een windows-functie waarvan de toekomst niet zeker is. Windows handelt automatisch zodra er een USB-stekker wordt ingeplugd. Dat is goed voor het gebruiksgemak, maar het maakt het helaas ook heel makkelijk voor virussen om zich via USB-sticks te verspreiden. Na een windows-update in 2009 is deze functie voor USB-sticks dan ook standaard uitgeschakeld. Voor CD- en DVD-schijven (en zo laat een Clickfree product zich zien aan de PC) werkt het automatisch afspelen nog wel. Recente ontwikkelingen maken het voortbestaan van “Automatisch afspelen” voor CD-schijven onzeker, en zo ook het gebruiksgemak van veel Clickfree producten. Overigens is het altijd mogelijk om het installatie programma handmatig te starten. En er kan een programma in het geheugen blijven die het backuppen dagelijks automatisch uitvoert.