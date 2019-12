Google Back-up en Sync voor Google Drive

Eerste indruk|Met Google Back-up en Sync kun je bestanden uit meerdere mappen opslaan in je Google Drive cloudopslag. We leggen uit hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn van ‘back-uppen’ met deze nieuwe software.

Conclusie

Google Drive Back-up en Sync is een verbetering van de Google Drive software, waardoor je makkelijker bestanden uit verschillende mappen online op kan slaan. Een aantal nadelen blijft:

het is geen volwaardige back-upoplossing

de gratis opslagruimte kent beperkingen

je privacy is niet gegarandeerd

Mappen naar keuze

Je gegevens back-uppen is tegenwoordig verplichte kost. Google beschikte al over cloudopslagdienst 'Drive'. Met de bijbehorende software werden al je bestanden uit één lokale map direct naar de online opslagruimte gekopieerd, ook wel synchroniseren genoemd.

Nu introduceert de Amerikaanse zoekgigant het gratis softwareprogramma Back-up en Sync voor Windows en macOS. Met de software kun je niet meer slechts één standaardmap, maar meerdere mappen naar eigen keuze synchroniseren met de cloud.

Met Back-up en Sync is Google Drive beter geschikt als opslagdienst, maar wel nog altijd met een paar kanttekeningen.

In de praktijk

Google Back-up en Sync werkt erg eenvoudig. Er valt weinig aan in te stellen. Je kiest de mappen op je pc die moeten worden geback-upt en de software gaat aan de slag.

Op 1 van onze testcomputers hadden we problemen met het ‘rechtsklik-menu’, het menuutje wat verschijnt wanneer je met de rechtermuisknop klikt op een bestand. In de door Back-up en Sync beheerde mappen verscheen dit menu niet. Hopelijk een beperkt voorkomende kinderziekte.

Zodra je een bestand in een van de mappen van je back-up maakt of wijzigt, wordt deze ook meteen online geplaatst. De geback-upte mappen worden niet automatisch naar andere computers gedownload waarop je ook Google's online opslag gebruikt.

Dat blijft voorbehouden aan de ‘Google Drive’ map. Met versiebeheer kun je terug naar vorige versie van een bestand, bijvoorbeeld als je een wijziging in een tekstbestand ongedaan wilt maken. Daarmee zijn je bestanden ook enigszins beschermd tegen ransomware, maar herstellen van een besmetting is niet eenvoudig.

Ransomware

Als je computer besmet raakt met gijzelsoftware, dan versleutelt deze al je persoonlijke bestanden, waarna Back-up en Sync versleutelde bestanden ook automatisch in de cloudopslag zet. Door een vorige versie van het bestand te selecteren in je Google Drive kun je het originele bestand terugkrijgen.

Maar als duizenden bestanden versleuteld én van bestandsnaam veranderd zijn, is herstellen en hernoemen naar het origineel een tijdrovend en haast ondoenlijk karwei. Er zijn hier wel geautomatiseerde scripts voor geschreven, maar het toepassen daarvan vereist wel behoorlijke computerhandigheid.

Kortom, vertrouw niet alleen op een cloudback-up. Zorg ook voor een lokale kopie van je data.

Helaas kan dat niet met de software van Google en zul je dat met andere back-upsoftware moeten doen. Bijvoorbeeld met de ingebouwde back-upsoftware in Windows of macOS.

15 GB tot onbeperkte ruimte

De gratis opslagcapaciteit van Google Drive is ongewijzigd: 15 GB. Dit is zelden toereikend om al je belangrijke bestanden te back-uppen. Toch kan het volstaan, mede omdat je onbeperkte ruimte voor foto’s en video’s kunt inschakelen.

Door hiervoor te kiezen laat je Google wel (sterkere) compressie toepassen, zodat de beelden minder ruimte innemen. Het zichtbare kwaliteitsverlies is meestal minimaal, maar wel duidelijk bij bijvoorbeeld RAW-foto’s uit een goede camera. Onbeperkte beeld-opslag kent een bovengrens: foto’s worden teruggeschaald naar 16 MegaPixel, video naar Full HD (1920x1080).

Wil je je originele foto’s en video’s behouden, dan vervalt de onbeperkte gratis opslagcapaciteit. De opslagcapaciteit is tegen betaling uit te breiden: 100 GB kost €2 per maand en 1 TB (1000 GB) kost €10 per maand. Die ruimte is - net als de gratis 15 GB - voor alle bestandssoorten bruikbaar, niet alleen foto en video.

Privacy

Google verzamelt op allerlei manieren data. Als je Google Drive gebruikt weet je nooit helemaal zeker wat het precies over je bijhoudt. Ook weet je niet of er iemand mee kan kijken, bijvoorbeeld de Amerikaanse overheidsdiensten.

Wil je meer controle over je privacy, dan raden we aan een andere opslagdienst te gebruiken. Bij voorkeur een opslagdienst die ‘end-to-end encryption’ ondersteunt, waarbij data versleuteld wordt voor het je computer verlaat. Hier staat wel een prijskaartje tegenover. Een voorbeeld hiervan is Tresorit (100GB voor €100 per jaar).

