Sms-abonnement via frauduleuze Android-apps

De Consumentenbond ontving in het tweede kwartaal van 2017 veel klachten over ongewenste dure sms-diensten van ZigZagfone Games. De boosdoeners zijn frauduleuze apps in de Google Play Store. Wij helpen je geld terug te krijgen. Bekijk ook onze tips voor veilig smartphone-gebruik.

We ontvingen ruim 200 meldingen over ongewenste betaalde sms-diensten via het online klachtenforum van de Consumentenbond, klachtenkompas.nl. Na onderzoek bleek de oorzaak te liggen bij in ieder geval 5 Android-apps in de Google Play Store die na openen zonder toestemming deze betaalde sms-dienst activeerden.

€30 per maand door foute app

De frauduleuze apps voor Android-smartphones die bij ons bekend zijn heten:

Color Camera.

Cute Camera .

. DDPlayer.

LovelyLocker.

Yes Star.

Als dekmantel gebruiken deze apps functies als simpele fotobewerking of 'mooier vergrendelscherm'. De meeste slachtoffers worden naar de apps geleid via advertenties op Facebook en Instagram. Als je de app opent wordt er €7,50 per week afgeschreven via je telefoonrekening voor een sms-dienst van Zigzagfone. Per maand is dat dus €30. We zagen zelfs schadeposten van tegen de €100 voorbij komen. Niet iedereen controleert zijn rekeningen elke maand.

Relatie Zigzagfone, apps en Bluetiq

De meeste gebruikers worden naar de foute apps geleid via advertenties op Facebook en Instagram. Het bedrijf achter de sms-abonnementen van ZigZagfone, Bluetiq, zegt niets met de frauduleuze apps en bijbehorende advertenties te maken te hebben. Zogenoemde ‘online publishers’, die advertenties voor de sms-abonnementen mogen plaatsen en voor iedere aanmelding betaald krijgen, zouden zich niet aan de regels houden. Onbetrouwbare online publishers maken de apps die gebruikers voor een sms-abonnement aanmelden, zonder dat de gebruikers dat doorhebben. Op die manier kunnen de publishers bij Bluetiq commissie opstrijken.

Bluetiq betaalt geld terug

Bluetiq zegt zich te houden aan de regels van de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten (SGMD). Maar na aandringen van de Consumentenbond, stopt Bluetiq nu met advertenties via derden. Zo zou ongewenst abonneren op de Zigzagfone sms-diensten via een foute app niet meer moeten plaatsvinden. Ook betaalt Bluetiq gedupeerden het afgeschreven geld terug als ze zich op klachtenkompas.nl melden. De SGMD heeft alle Nederlandse sms-dienstaanbieders met klem verzocht de partijen die hun diensten promoten goed in de gaten te houden.

Slechte controle Google Play Store

Google heeft na melding van de Consumentenbond de bij ons bekende foute apps uit de Play Store gehaald. Google’s controle moet beter: de apps stonden soms al maanden online. Inclusief (veel) negatieve gebruikersreviews. Dit betekent waarschijnlijk dat een soortgelijk probleem weer kan optreden via een andere aanbieder van sms-abonnementen die ook onbekende derde partijen gebruikt om deze sms-abonnementen aan de man te brengen.

Hoe kom je van betaalde sms-diensten af?

Op Payinfo.nl kunnen je je voor (alle) betaalde sms-diensten afmelden. Hier staat ook een overzicht op welke diensten je bent geabonneerd.

Heb je geld betaald voor een Zigzagfone sms-abonnement zonder jouw toestemming, bijvoorbeeld door toedoen van een foute app? Meld je op klachtenkompas.nl onder bedrijfsnaam Bluetiq. Het bedrijf achter Zigzagfone lijkt tot op heden bij terecht klagen het geld terug te storten.

Het stoppen van een sms-dienst kan ook door een sms met ‘stop’ te sturen naar het nummer.

Je kunt een klacht indienen bij de provider van je mobiele abonnement. Deze moet de klacht onderzoeken.

Geeft een aanbieder van een sms-dienst niet alle benodigde informatie? Dan hoef je de rekening niet te betalen voor deze sms-dienst. Je mobiele provider mag jou dan niet afsluiten.

Antivirus-app helpt soms

Om te kijken of antivirus-apps schade kunnen voorkomen, probeerden we er 4 (willekeurig gekozen). We testten of, en op welk moment, ze beschermen tegen foute apps die je een sms-dienst aansmeren. McAfee sloeg in geen geval alarm. Avira, AVG en Eset bij 2 van de 4 apps. Avira slaat alleen alarm bij een handmatige scan. AVG en Eset grepen in bij respectievelijk openen en installatie van de app. Bij andere soorten malafide apps kan de bescherming anders uitpakken.

We kunnen concluderen dat mobiele virusscanners je soms helpen beschermen. Maar je kunt er niet op vertrouwen, dus blijf altijd zelf alert. Daarom geven we hieronder een lijstje met tips.

Tips voor veilig smartphone-gebruik

Houd je besturingssysteem (Apple iOS, Google Android, Windows (Phone)) bijgewerkt, net als al je apps.

Download niet buiten de officiële app stores om (Apple App Store, Google Play Store, Microsoft Store).

Download binnen officiële app stores liever geen onbekende apps, bijvoorbeeld die pas net door een nieuwe maker zijn uitgebracht.

Check de gebruikersreviews van apps op klachten, al geeft de afwezigheid daarvan geen garantie.

Controleer tijdens de installatie van een app of er geen onnodige permissies worden gevraagd, bijvoorbeeld voor het versturen van sms’jes.

Blokkeer eventueel betaalde sms-diensten preventief via Payinfo.nl

Een antivirus-app kan helpen tegen malafide apps en phishing-links. Maar vertrouw er niet blindelings op en blijft zelf alert.

Klik niet zomaar op onbekende links. Om te zien waar een link naar verwijst houd je op de meeste smartphones de link ingedrukt totdat - na een paar seconden - een schermpje verschijnt met het gelinkte webadres.

Smartphones met een flink verouderde Android-versies kunnen kwetsbaar zijn. Zeker als de telefoon niet minimaal tot Android 4.4 kan worden bijgewerkt. Uit veiligheidsoogpunt kun je die apparaten beter niet gebruiken voor e-mail, bankzaken, etc.

