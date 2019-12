Wereldconsumentendag 2017: tips digitale veiligheid

Voor de veiligheid van apparaten en je gegevens ben je deels afhankelijk van bedrijven en overheden, maar je kunt ook zelf een aantal maatregelen treffen om beter beschermd te zijn. In het kader van Wereldconsumentendag 2017 zetten we de belangrijkste tips voor je op een rijtje.

Consumentenorganisaties wereldwijd vragen dit jaar op Wereldconsumentendag (15 maart) aandacht voor een betere digitale wereld. We geven je tips over:

het herkennen van trucs die criminelen gebruiken,

het bijgewerkt houden van je apparaten en

het gebruiken van sterke wachtwoorden en back-ups om je gegevens te beschermen.

Goed opletten

Hoe voor de hand liggend het ook is, de belangrijkste veiligheidsmaatregel is goed opletten. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat het meestal ook. Vul niet zomaar ergens je gegevens in.

Bekijk vooral ook e-mail met de nodige scepsis en klik niet op de linkjes en bijlages, tenzij je er 100% zeker van bent dat ze in orde zijn. Criminelen verzinnen allerlei trucjes om je te laten klikken en op het eerste gezicht zijn nagemaakte mailtjes en websites soms niet van echt te onderscheiden.

Doe onze phishing-quiz en kijk hoeveel mail jij goed herkent.

Hoe herken je een veilig webadres?

Op de pc : zweef met je muis-cursor boven een link om het echte adres te zien waarnaar een link verwijst.

: zweef met je muis-cursor boven een link om het echte adres te zien waarnaar een link verwijst. Op mobiel/tablet: houd de link ingedrukt totdat er een tekstballonnetje met het echte adres verschijnt.

Een correct webadres bestaat uit de naam van het bedrijf, meestal gevolgd door .nl of .com. En verder:

moet de tekst die in het webadres staat vóór de domeinnaam (.nl of .com) gescheiden zijn door een punt (bijvoorbeed: mail.consumentenbond.nl)

moet de tekst ná de domeinnaam gescheiden zijn door een schuine streep (bijvoorbeeld: consumentenbond.nl/veilig-internetten).

Niet goed zijn: mail-consumentenbond.nl of consumentenbond-veiliginternetten.nl. Lees meer tips over nepmails.

Updaten

Software bestaat uit duizenden, soms miljoenen regels programmeercode. Hackers vinden daar regelmatig zwakke punten in en kunnen zo kwaadaardige software via een achterdeurtje op je pc krijgen.

Houd al je software van besturingssysteem (zoals Windows) tot losse programmaatjes en browseraanvulling up-to-date. Zo verklein je de kans op problemen.

Gebruik software als ScanCirle om te kijken hoe je computer ervoor staat.

Software die je niet meer gebruikt of die te veel lekken bevat, kun je beter verwijderen. dat geldt bijvoorbeeld voor Java en Quicktime.

Ook mobiel updaten

Ook voor mobiele apparaten is het van belang updates te installeren. Zorg dat je de laatste versie van iOS (Apple) of Android hebt geïnstalleerd.

Helaas zijn telefoonfabrikanten vaak laks in het doorvoeren van deze updates en stoppen ze soms al snel helemaal met updates. Lees meer over dit updatebeleid en waarom wij vinden dat dit moet veranderen op onze actiepagina voor updates op smartphones.

Wachtwoorden

Gebruik veilige wachtwoorden. Hackers kunnen soms in korte tijd miljoenen wachtwoorden kraken en proberen daarbij vaak veelgebruikte wachtwoorden, woordenboekwoorden en variaties/combinaties daarvan.

Kies wachtwoorden die voldoende lang zijn, bij voorkeur 12 letters of meer en die op een willekeurige reeks tekens lijken. Bijvoorbeeld de eerste letters van een zin die je kunt onthouden. Zo wordt ‘De ontdekking van de hemel van Harry Mullisch is niet mijn favoriete boek’het wachtwoord DovdhvHMinmfb. Of kies minimaal 4 willekeurige woorden achter elkaar.

Wachtwoordmanager of wachtwoorden onthouden

Gebruik voor elke account een ander wachtwoord. Twee manieren om dit werkbaar te houden:

Gebruik een wachtwoordmanager. Deze digitale kluis kan veilige, willekeurig gekozen wachtwoorden maken en opslaan. Je hoeft alleen nog maar het hoofdwachtwoord te onthouden. KeePass en Lastpass zijn aanraders. Gebruik een sterk wachtwoord als basis en voeg daar een variabel deel aan toe per site. Doe dit zo, dat dit voor een buitenstaander niet meteen duidelijk is.

Begin je wachtwoord bijvoorbeeld met de laatste letter van de dienst en eindig met de tweede letter. Het wachtwoord voor facebook wordt dan kbasiswachtwoorda.

Back-ups en ransomware

Maak regelmatig back-ups van je gegevens. Het belang van back-ups is de laatste jaren flink toegenomen. Niet alleen zijn steeds meer persoonlijke gegevens alleen digitaal beschikbaar, de gevaren zijn ook groter dan ooit. Vooral ransomware, kwaadaardige software die al je persoonlijk bestanden gijzelt, is verraderlijk.

De criminelen achter de gijzelsoftware vragen honderden euro’s om je bestanden weer vrij te geven en als je geen back-up hebt is er vaak geen andere manier om er weer bij te komen. Ransomware kun je oplopen door nepmails, maar bijvoorbeeld ook door het bezoeken van een gehackte en besmette website.

Ransomware kan ook een aangesloten harde schijf besmetten, bewaar daarom een back-up los van de computer. Zorg bij voorkeur voor 2 kopieën van je gegevens, waarvan een op een andere locatie, zodat je ook bij inbraak of brand niet alles kwijt bent. Bekijk de vergelijking van back-upsoftware (pdf) uit onze Digitaalgids.

Meer tips

Meer tips en uitleg over digitale veiligheid vind je op:

Meepraten over veiliger internetten?

Lees tips en voorbeelden van anderen of deel je eigen ervaringen en vragen over digitale veiligheid. Bekijk bijvoorbeeld de volgend onderwerpen in onze community: