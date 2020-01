EHBO bij zonnebrand

Bij een lichte verbranding door de zon, is je huid rood en pijnlijk. Dit verdwijnt na een paar dagen. Voordat je verbrandt, heeft je huid alles op alles gezet om je te beschermen tegen het zonlicht. Dat doet je huid van nature, op een paar manieren:

Onder invloed van UV-straling vormt je huid een soort eeltvormige verdikking . Daardoor kan UV-straling niet in de huidlaag doordringen waarin zich nieuwe cellen vormen;

. Daardoor kan UV-straling niet in de huidlaag doordringen waarin zich nieuwe cellen vormen; Pigment . Pigment werkt nauwelijks als UV-filter, maar speelt waarschijnlijk wel een rol bij het opruimen van de vrije radicalen die door UV-straling in de huid worden gevormd;

. Pigment werkt nauwelijks als UV-filter, maar speelt waarschijnlijk wel een rol bij het opruimen van de vrije radicalen die door UV-straling in de huid worden gevormd; Onze huidcellen beschikken over mechanismen die beschadigingen in ons erfelijk materiaal kunnen herstellen. Ook een goed functionerend immuunsysteem kan beschadigde cellen herkennen en opruimen. Blijf je te lang in de zon, dan red je huid het niet meer en krijg je last van zonnebrand.

Symptomen van zonnebrand

Je merkt pas dat je verbrand bent wanneer het te laat is: zo'n 8 tot 24 uur nadat je in de zon hebt gelegen. Wie ooit goed verbrand is geweest, zal de symptomen nooit meer vergeten...:

je huid wordt rood en pijnlijk en gaat vervellen (behalve wanneer je een donker of zeer donker huidtype hebt. Klik hier om je huidtype te bepalen);

oedeem (vochtophoping);

blaren;

koorts en koude rillingen.

Deze 'ontstekingsverschijnselen' zijn feitelijk een herstelmechanisme van de huid. Zonnebrand is een teken dat je huid aan meer ultraviolette straling is blootgesteld dan hij kan verdragen. Een dagje in de zon levert al gauw 5 x zoveel UV-straling op dan je huid in een dag aankan!

Zonneallergie

Bij zonneallergie is de huid extra gevoelig voor zonlicht. Zonneallergie verdwijnt geleidelijk binnen een paar dagen tot weken.

De symptomen van zonneallergie:

rode jeukende bultjes;

blaasjes.

Zonneallergie door medicijnen

Sommige geneesmiddelen kunnen een zonneallergie opwekken. Berucht zijn:

antibiotica (bijvoorbeeld doxycycline en norfloxacine);

diuretica (plasttabletten);

bloedsuikerverlagende middelen;

sommige cremes en zalven kunnen de gevoeligheid van de huid voor zonlicht vergroten.

Eerste hulp bij zonnebrand

voel je dat je verbrand bent? Ga dan onmiddelijk uit de zon;

doet het pijn? leg natte doeken op de verbrande plekken om de pijn te verlichten of gebruik een waterige aftersun-gel, bijvoorbeeld levomentholgel. Die is te koop in de apotheek;

neem als het nodig is een pijnstiller, zoals een aspirine;

laat blaren heel, prik ze niet door;

blijf minstens drie dagen uit de zon zodat je huid zich kan herstellen.

Ga met zonnebrand naar de huisarts als...

een groot deel van je huid door de verbranding gezwollen is;

je veel blaren krijgt;

je last hebt van koude rillingen, koorts, braken, misselijkheid, hoofdpijn of hartkloppingen.

Symptomen van een tweedegraads verbranding

Ernstiger is een tweedegraads verbranding: je huid is dan ook rood en opgezwollen, maar er komen zelfs blaren opzetten. Als je een groot deel van het lichaam hebt verbrand, kun je er echt ziek van worden. Bij koorts en koude rillingen, misselijkheid en braken, hartkloppingen en hoofdpijn kun je het beste contact opnemen met de huisarts.

Zonnebrandmiddel en antimuggencremes

Gebruik je naast een zonnebrandmiddel een middel tegen muggenbeten? Let er dan op of dit middel DEET bevat. De stof DEET vermindert de werking van zonnebrandmiddel. Smeer in elk geval niet te dun, anders werkt het zonnebrandmiddel niet als filter.