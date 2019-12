Test zonnebrandsprays SPF 30 2018

Beste uit de Test

Beste uit de Test waren Garnier Ambre Solaire Dry Protect Spray en Vision Every Day Sun Protection Spray. Beide kregen het testoordeel 7,5 en bieden prima bescherming. Vision is van deze 2 het best voor de gevoelige huid omdat het geen parfum of allergenen bevat.

Let op: het gaat om de Visionspray die in 2018 geïntroduceerd werd, de Vision Every Day. In de oude Vision All Day zaten wel allergene stoffen, waaronder benzophenone 3 en de filters Ethylhexyl Methoxycinnamate, octylmethoxycinnamate en octinoxate.

Beste Koop

Kruidvat Solait High sunspray had de beste prijs-kwaliteitverhouding en was Beste Koop. Vision scoorde iets beter op bescherming dan Garnier en Solait.

Te weinig bescherming

Drie sprays kregen een onvoldoende omdat ze te weinig beschermen tegen zonnestraling. Van Australian Gold Spraygel Sunscreen Clear en Lucovitaal Voorkomt Zonneallergie maten we een lagere factor dan op de verpakking stond.

Australian Gold bleef steken bij factor 19 en scoort 1,3. Dit product hebben we in 2019 niet meer aangetroffen. Lucovitaal komt zelfs niet verder dan factor 15 en krijgt daarom een 1,0. Lovea Nature Protection bood te weinig bescherming tegen UVA-straling en krijgt een 3,9 voor bescherming.

Producten met dubieuze ingrediënten

In de spray van Lancaster zaten de allergenen BMHCA en HICC.

EDC’s zaten in Ladival en Lucovitaal .

P20 en Louis Widmer waren vooraf uitgesloten van de test omdat hun spray EDC's bevat.

Testresultaten

Merk Testoordeel Prijs Opmerking GARNIER Ambre Solaire

Dry Protect Spray 7,5 €15 (200ml) Beste uit de Test 2018 VISION

Every day Sun Protection Spray 7,5 €22,50 (200ml) Beste uit de Test 2018

Zonder parfum en allergenen SOLAIT (Kruidvat)

High Sunspray 7,4 €8,50 (200ml) Beste Koop 2018 HEMA

Invisible Sun spray 7,3 €9

(200ml) APTONIA (Decathlon) High Protection 7,3 €9

(150ml) Zonder parfum en allergenen LA ROCHE POSAY

Anthelios spray ultra light 7,3 €19

(200ml) ROC

Soleil Protect Lait Hydratante spray 7,3 €19

(200ml) BIODERMAL

Zonnespray Hydraplus 7,3 €18

(175ml) NIVEA

Protect & Hydrate zonnespray 7,2 €15

(200ml) ETOS

Spray High 6,8 €8,50 (200ml) Niet langer verkrijgbaar/andere samenstelling

bevatte BMHCA LADIVAL

zonnebrand spray 6,3 €14

(150ml) Bevat EDC's LANCASTER

Sublime Tan Oil-free milky spray 5,6 €24

(150ml) Bevat BMHCA LOVEA Nature Protection - beschermende zonnespray 4,4 €14

(100ml) AUSTRALIAN GOLD

Spraygel sunscreen Clear 2,5 Afrader

Niet langer verkrijgbaar LUCOVITAAL

Voorkomt zonneallergie 2,2 €18

(200ml) Afrader

Bevat EDC's

Let op! Producten kunnen mogelijk gewijzigd zijn ten opzichte van de test van 2018. De richtprijzen zijn van april 2019.

Kooptips zonnebrand

Duurdere zonnebrandmiddelen zijn niet beter dan goedkope. In onze zonnebrandmiddelentest van 2017 vielen zelfs 2 dure middelen door de mand omdat ze een veel lagere SPF hadden dan vermeld.

Koop een zonnebrandmiddel dat naast bescherming tegen UVB-straling ook beschermt tegen UVA. Die herken je aan een logo van een blauwe cirkel met daarin UVA op de verpakking.

Koop een zonnebrandmiddel dat je lekker vindt smeren, fijn op de huid vindt en lekker vindt ruiken. Dan is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk voldoende gebruikt.

