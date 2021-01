Ervaringen bij het schilderen van je huis

Hoe pak je het schilderwerk van je huis aan? En door wie laat je dat doen? Stroop je de mouwen op en ga je aan de slag, of schakel je een schilder in? We vroegen het aan consumenten.

Voor goed onderhoud aan je woning, is het raadzaam om het schilderwerk bij te houden. Schilderwerk aan de buitenkant van de woning heeft vaker onderhoud nodig dan de binnenkant.

Zelf schilderen of uitbesteden

Zo’n 7500 consumenten deelden hun ervaringen met ons. 48% gaf aan dat ze in de afgelopen 2 jaar wel eens hun huis hadden laten schilderen. Dat deden ze meestal in het voorjaar of in de zomer.

63% gaf aan dat het schilderwerk aan de buitenkant van de woning betrof. 20% ging met de binnenkant van de woning aan de slag. Bijna 18% was binnen- en buiten aan de woning bezig.

Minstens de helft schakelde een schilder in voor de klus. Een kleine 4% liet het doen door een klusjesman. 40% deed het zelf of zijn of haar partner. Het prima zelf kunnen schilderen was de meest genoemde reden om de verfkwast zelf op te pakken. Ook speelde kostenbesparing een rol.

Soort schilderklus

Raamkozijnen, deuren, deurposten zijn het meest geschilderd. Maar ook daklijsten, deuren van een schuur of berging en wanden namen de respondenten onder handen.

Top 10: soort schilderklus

Raamkozijn(en) Deur(en) Deurpost(en) Daklijst(en) Schuurdeur(en) of deur(en) van de berging Wand(en) Gevel Schuurkozijn(en)/kozijn(en) van de berging Plafond Dakkapel(len)

Keuze schilder

Bij 11% was een schilder aan het werk, die aangesloten was bij een branchevereniging. Dat een schilder het schilderwerk mooier kan uitvoeren, was de belangrijkste reden voor de uitbesteding. Maar ook het gemak, tijdsbesparing en het zelf niet (goed) kunnen schilderen, speelden een rol.

Een deel gaf aan dat de VvE of woningverhuurder het schilderwerk had geregeld.

Tips van familie, bekenden, en eerdere ervaringen bepaalden de keuze voor een schilder. Maar uiteindelijk was de betrouwbaarheid van de schilder doorslaggevend. Andere belangrijke aspecten waren dat de offerte schappelijk en duidelijk was. En dat je duidelijke afspraken kunt maken. Garantie op het schilderwerk werd ook genoemd.

Top 5: aspecten bij de keuze voor een schilder

Betrouwbaarheid (74,9%) Schappelijke offerte (49,6%) Mogelijk om (duidelijke) afspraken mee te maken (45,6%) Offerte moet duidelijk zijn (36,9%) Garantie op schilderwerk (36,4%)

Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Offerte

Slechts 23% vroeg een offerte op. Kozen ze voor een schilder, dan had 78% een offerte bij hem opgevraagd. 86% vond de ontvangen offerte duidelijk en slechts 3% vond de offerte onduidelijk. Dan ging het met name om de beschrijving van het werk en de verfkosten.

Hoe bepaalden ze de prijs?

66% koos voor een vaste prijs met totale kosten die vooraf zijn berekend en afgesproken. Dit was inclusief materiaal (verf en benodigde gereedschap). Gemiddeld betaalden ze €1500,- voor het werk en €370,- aan materiaal.

72% betaalde de totale kosten nadat de schilderklus was geklaard, 10% deed een kleine betaling vooraf en de rest achteraf.

Ervaringen met de schilder

Meestal was een schilder 2 tot 3 dagen aan het werk. Gemiddeld genomen was hij 6 dagen bezig.

De meesten mensen waren (zeer) tevreden (85-89%) over:

de kwaliteit van het werk

het gebruikte verf

periode die de klus daadwerkelijk in nam

de communicatie

afstemming van de werkzaamheden

netheid bij de uitvoering van het schilderwerk

Consumenten zeiden daar bijvoorbeeld over:

'Goede afspraken gemaakt, zelfstandige schilder die weinig sturing nodig heeft en goed meedenkt in de volgorde van alle klussen die gedaan moeten worden.'

'Keurig werk geleverd.’ Prima schilder, heel tevreden, prettige man. Goede communicatie voor, tijdens en na het werk.'

5% ontevreden

Toch was nog 5% (zeer) ontevreden was over de wijze waarop het schilderwerk was uitgevoerd;

het was slordig gedaan

de verf bladderde snel af

er was verkeerde verf gebruikt

Opmerkingen die consumenten hadden:

'Het werk is afgeraffeld, ging vaak eerder weg, verkeerde kleur wit gebruikt.'

'Flinke druipers achtergelaten met idee dat het van beneden af niet zichtbaar was.'

Zo’n 11% ondervond problemen met de schilderklus. 69% sprak de schilder daarop aan, 14% maakt dit schriftelijk bij de schilder kenbaar. Bijna 2% ging naar de Geschillencommissie.

Het aankaarten en bespreken van problemen met de schilder helpt. Bij 70% waren de problemen (deels) opgelost, bij een vijfde niet. Bij 10% loopt de klachtoplossing nog.

Adviezen

We vroegen naar tips als je van plan bent om een schilder in de arm te nemen:

Vraag bij familie en bekenden naar een betrouwbare en goede schilder.

Vraag referenties op.

Ga ook zelf kijken naar eerdere schilderwerken van de schilder.

Check of de schilder aangesloten is bij een brancheorganisatie met klachtenprocedure.

Vraag meerdere gespecificeerde offertes op.

Let op of de offerte exclusief of inclusief BTW is.

Maak van tevoren schriftelijke afspraken over de gebruikte materialen (bijvoorbeeld verf). Wat te doen bij slecht weer? Wat is inbegrepen in de prijs? En wat is de planning?

Check of de schilder garantie geeft op zijn werk?

Kijk niet alleen naar de prijs, maar ga voor kwaliteit. Kies bijvoorbeeld voor goede verf.

Controleer het schilderwerk tussendoor en zeker achteraf.

