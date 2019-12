Test muurverf: '1x dekkend' zegt niet alles

Test muurverf

In deze test beoordelen we hoeveel m2 je kunt schilderen met 1 liter verf (het dekvermogen). We kijken ook naar het gebruiksgemak, de hechting en de schrobvastheid. Dus hoe goed de geverfde muur geboend kan worden. En natuurlijk beoordelen we het eindresultaat op de muur. We berekenen ook hoeveel de verf écht kost: de prijs per m2.

Niet in 1x dekkend

Van de 23 muurverven in deze test dekken 4 soorten in 1 keer. De meeste hadden 2 lagen nodig voor meer dan 97% dekking. Dit zijn ook merken met de term '1x Dekkend' op de verpakking. En 1 merk dekte pas na 4 lagen.

De échte prijs

De prijs per liter zegt weinig over hoe duur of goedkoop verf echt is. Belangrijk is hoeveel vierkante meters je kunt schilderen met een liter, plus het aantal lagen dat je nodig hebt voor een dekkend eindresultaat. Daarom hebben we de prijs per m2 berekend. Zo weet je wat de werkelijke kosten zijn.

De prijs per m2 verschilt behoorlijk. Waar je bij de duurste €1,79 kwijt bent, betaal je bij de goedkoopste €0,14 per m2. Dat prijsverschil zie je terug in het resultaat. Het kwaliteitsverschil is groot. De duurste verf is over het algemeen de beste verf. Maar er zitten ook goedkopere tussen die zich met de dure kunnen meten.

De prijzen van de verschillende verpakkingen muurverf schommelen flink. Houd daarom de aanbiedingen van de grote bouwmarkten in de gaten.

Geteste merken

Alle producten in de test zijn op waterbasis. Daaronder vallen latex-, acryl- en vinylverf (zogenaamde ‘latexverf’). De geteste muurverven in deze test kochten we bij verfspeciaalzaken, online-verfwinkels, bouwmarkten Gamma, Formido, Hornbach en Praxis, en bij Action, Hema en Kwantum.

We testten verf van de merken: Alabastine, Baseline, Flexa, Histor, Hoeka, Perfection, Sigma, Sencys en Sikkens, en verschillende huismerken.

Kooptips

Schrobklasse

Niet alle muurverven kun je goed schoonmaken. Hoe goed verf tegen boenen kan, wordt aangegeven met de ‘schrobklasse’. Op de verpakking vind je schrobklassen van 1 tot en met 5. Hoe lager, hoe beter de geverfde muur te reinigen is. Schrobklasse 1 kan dus het best tegen schrobben, klasse 5 het minst. De schrobklasse is belangrijk voor muren die snel vies worden. Denk aan een kinderkamer, keuken of trappenhuis.

Gezondheid en milieu

Alle muurverf in deze test is op waterbasis. Verf op waterbasis is minder schadelijk voor de gezondheid dan verf op terpentinebasis. Verf op terpentinebasis bevat namelijk veel oplosmiddel, oftewel vluchtige organische stoffen (VOS). VOS verdampen tijdens het schilderen en zijn schadelijk. Muurverf op waterbasis mag maar een beperkte hoeveelheid VOS bevatten (maximaal 30 gram per liter).

Voor professionele schilders is verf op terpentinebasis inmiddels verboden. Zij werken er immers elke dag mee en dat kan hun gezondheid schaden. De risico's zijn bij consumenten kleiner omdat die af en toe schilderen. Maar als je verf wil gebruiken die minder schadelijk is, kan beter watergedragen verf kiezen.

Alle soorten verf, dus ook die op waterbasis, bevatten schadelijke stoffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om conserveer- en bestrijdingsmiddelen (zoals antischimmelmiddel).

Let voor je gezondheid en het milieu op de volgende punten:

Beperk het contact met de huid zo veel mogelijk.

Was je handen voor je eet en drinkt.

Ventileer goed als je binnenshuis schildert.

Spoel rollers en kwasten niet uit onder de kraan, maar gooi ze bij het restafval.

Lege potten en uitgeharde verfresten mogen bij het huisvuil. Vloeibare resten en voorstrijkmiddelen zijn klein chemisch afval (KCA).

De grootste milieubelasting van verf vormen het vervoer van de verf en de grondstoffen. Voor het pigment titaniumdioxide wordt de grondstof in mijnen gewonnen. Die mijnbouw is erg milieubelastend. Daarom geldt: hoe minder verf je gebruikt, hoe beter voor het milieu. Eén verf in de test heeft een Ecolabel. Op de site van MilieuCentraal lees je meer over ecokeurmerken voor verf.

Mat of glanzend?

Bij verf kun je kiezen uit verschillende soorten glans. Zo heb je mat, satijn en hoogglans. Matte verf is ideaal voor muren en plafonds. Het geeft het oppervlak een zachte, gelijkmatige uitstraling. Satijnglans is ook geschikt voor muren en wordt minder snel vies. Hoogglans is vooral geschikt voor (goed voorbewerkt) houtwerk.

Glans: voor- en nadelen

Wordt minder snel vies.

Slijtvaster.

Beter bestand tegen vocht.

Makkelijker schoon te maken.

Glans benadrukt oneffenheden.

Ondergrond moet goed voorbewerkt worden.

Naderhand bijwerken is lastig.

Mat: voor- en nadelen

Voor een zachte, gelijkmatige uitstraling.

Maakt oneffenheden minder zichtbaar.

Minder voorbewerking nodig.

Schilderfoutjes zijn minder zichtbaar.

Makkelijker aan te brengen dan glanzende verf.

Bevat minder vluchtige stoffen dan glanzende verf.

Minder bestand tegen vlekken.

Minder bestand tegen vocht.

Lees ook: