7 tips voor verhuizen met jonge kinderen

Vertel het niet te vroeg

Verhuisplannen? Vertel het dan niet te vroeg aan je kind. Zeker jonge kinderen kunnen dan steeds meer tegen de verhuizing op gaan zien. Het beste kun je pas iets vertellen als er concrete plannen zijn en vaststaat waar jullie gaan wonen.

Leg uit wat verhuizen is

Lees samen een kinderboek dat over verhuizen gaat en uitlegt wat verhuizen betekent. Daarnaast is het goed om een beeld te schetsen van de verhuizing. Vertel hoe leuk het nieuwe huis is, wat voor mooie kamer je kind krijgt en dat hij allemaal leuke nieuwe vriendjes gaat ontmoeten.

Maak alvast kennis

Neem je kind een paar keer mee naar het nieuwe huis om te wennen. Laat hem uitgebreid zijn nieuwe kamer zien en maak een wandeling door de buurt. Zo ontdek je samen waar de speeltuin is, waar jullie boodschappen kunnen doen en waar de school of peuterspeelzaal zit.

Licht jullie omgeving in

Vertel aan de oude peuterspeelzaal of school dat jullie gaan verhuizen. Zo kunnen ze daarmee rekening houden en een afscheid organiseren. Op de laatste dag kun je je kind traktaties laten uitdelen. Ook goed: neem afscheid van de buurt door samen alle buren gedag te zeggen.

Verhuis samen

Geef je kind een rol bij de verhuizing. Laat hem bijvoorbeeld zelf een paar dierbare spulletjes in een tas of rugzakje stoppen, die hij vervolgens zelf meeneemt naar het nieuwe huis. Het is goed om je kindje erbij te laten zijn op de verhuisdag, maar zorg wel dat iemand hem kan vermaken.

Neem vertrouwde spullen mee

Is je kind toe aan een groter bed? Gebruik dan toch even het oude bedje in het nieuwe huis. Oude spullen dragen bij aan een vertrouwd en veilig gevoel. Ook is het goed om je kind wat invloed te laten uitoefenen: laat hem bijvoorbeeld een stukje muur verven of kiezen uit 3 behangstaaltjes.

Geef genoeg aandacht

Vergeet niet je kind genoeg aandacht te geven. Praat over de verhuizing en toon begrip voor de verdrietige gevoelens van je kind. Daarnaast is het belangrijk dat je, net als in het vorige huis, snel weer voor rust en regelmaat zorgt. Zo voelt je kind zich snel weer veilig thuis.

