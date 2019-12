Denk aan je autoverzekering als je gaat verhuizen

Adreswijziging doorgeven

Geef je adreswijziging door bij je verzekeraar of via je assurantietussenpersoon. Vermeld ook je verhuisdatum. Vaak kun je dit doen via de website, een e-mail, een brief of door te bellen. Omdat je premie vaak per maand betaalt is het slim om dit binnen een maand te doen.

Premieverschil na verhuizing

De premie van een autoverzekering is afhankelijk van waar je woont. Een adreswijziging betekent daardoor een premiewijziging. Verzekeraars bekijken bij de bepaling van de premie de kans op diefstal en schade op jouw nieuwe adres. De kans op autoschade is bijvoorbeeld groter in een drukke stad dan op het platteland.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de premies voor een autoverzekering honderden euro’s per wijk kunnen verschillen.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Ga je verhuizen? Vaak loont het om een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Vergelijk autoverzekeringen op basis van je nieuwe adres. Zo kun je besluiten om bij je huidige autoverzekering te blijven of juist niet.

Denk aan jaarlijks aantal kilometers

Het aantal kilometers dat je rijdt per jaar is ook van invloed op de premie van je autoverzekering. Misschien verandert nu je op een ander adres gaat wonen ook het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Neem dit mee bij het vergelijken van autoverzekeringen.

Adreswijziging en opzeggen

Een verhuizig is geen reden om de verzekering op te zetten. Je hebt vaak te maken met een opzegtermijn. Lees onze tips bij het opzeggen van je autoverzekering.

Lees ook